台灣智慧手機銷量 跌破4年新低

2018-05-22 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 何佩儒 ／台北報導



台灣四月智慧手機市場銷量跌破五十萬支大關，創近四年新低。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

受到市場飽和、使用周期拉長影響，台灣四月智慧手機市場銷量跌破五十萬支大關，創近四年新低。市調機構統計，四月智慧手機銷量僅四十九萬支，連續四個月下滑。

其中蘋果iPhone居銷售量、銷售額、以及最受歡迎手機的「三冠王」；OPPO中階機OPPO A73則為非蘋最熱賣的手機。

非蘋陣營從世界行動大會（MWC）後陸續發表年度旗艦機，四月市面上有不少新旗艦機可供選擇。不過，隨著電信資費持續下調，電信業者調降手機補貼款，高階旗艦機就算綁約，消費者自掏腰包的金額仍高，衝擊高階機種銷量。

對於今年台灣智慧手機的展望，手機通路業者預測，由於市場飽和，前後代新機的差異不大，使用者換機周期拉長，單續約門號，以及購買空機的消費者比重提高，也就是綁約加購手機的比重降低，預測今年台灣整體手機市場恐維持衰退局面。

除了果粉持續忠誠擁護iPhone，也讓蘋果不管在銷售量及銷售額的市占率都居冠，不過，蘋果市占滑落，高價iPhone X銷售不如預期，讓OPPO A73躋身熱銷手機第三名。

科技網站指出，四月手機銷量市占前五名分別是蘋果、三星、華碩、OPPO、索尼；銷售額前五名則是蘋果、三星、索尼、OPPO、華碩。

宏達電因新旗艦機今天才要發表，四月在台灣的銷售量與銷售額市占都排名第六名。華為在通路策略轉趨積極後，也從過去市占排名十名以外，三月、四月的銷售額市占已提高到第七名。

在熱銷的前十款手機中，iPhone即占了五款，非蘋的高階旗艦僅OPPO R11s留在榜上，其他都是中階機種。