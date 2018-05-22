IDC罕見示警：499之亂 影響台灣5G布局

2018-05-22 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晶琳 ／台北報導



電信三雄掀起四九九之亂，國際調研機構ＩＤＣ指出，將影響台灣進行5G布建作業。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國際調研機構ＩＤＣ昨天罕見地發出台灣電信市場報告，ＩＤＣ認為，台灣電信產業進行四九九元競爭，是市場的過度殺價競爭，將衝擊台灣行動通信市場營收衰退百分之五至八，影響未來台灣電信產業是否有充足銀彈進行５Ｇ布建及前置作業。

二○一七年台灣行動通訊市場整體用戶數為二八六六萬戶，其中４Ｇ用戶數約占百分之七十九，３Ｇ用戶數占百分之廿一。ＩＤＣ統計，二○一七年台灣行動通訊市場的總營收約為六十七點五億美元，其中數據四十點九億美元、語音廿五億美元、其他一點六億美元，年衰退百分之六點五。

ＩＤＣ認為，電信業者促銷四九九元無線上網吃到飽專案，對於台灣電信市場的發展值得密切關注。首先，台灣兩千三百萬人口，行動用戶數約為二千八百萬至二千九百萬用戶數之間，用戶數已完全趨於飽和，但市場卻存在五家電信業者（三大兩小）激烈競爭的狀況。

ＩＤＣ指出，環顧全球電信市場，小型營運商多為價格破壞者，少有大型電信商會做出帶頭削價的動作。在台灣用戶幾乎飽和，五家業者激烈競爭，台灣整體行動通訊市場營收自二○一五年七十三點四億美元高點，滑落到去年的六十七點五億美元，兩年之間下跌幅度達百分之八，預測明年在四九九資費的衝擊下，整年營收將衰退百分之五至八。

環顧全球，美國的電信業者Verizon，AT&T已預定今年第四季開始５Ｇ的服務，日本、南韓、中國大陸也都計畫在二○一九或二○二○正式啟動５Ｇ商轉，ＩＤＣ認為，台灣電信產業在這無止盡削價競爭模式的影響下，未來是否有充足的銀彈來進行５Ｇ的布建和前置作業，是未來兩年台灣電信產業發展需要關注的重要議題。