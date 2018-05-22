和沛減資到1元…為何不收掉？ 翟神：只為負責

和沛科技創辦人翟本喬。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

鴻海集團投資的和沛科技減資百分之九十九點九九，資本額從八千六百萬減為一元。和沛科技創辦人「翟神」翟本喬在臉書上表示，去年就有人說為何不直接收掉？他解釋，他可以變賣公司資產，清算完畢後直接解散，與減資到接近零，很大不同在於「責任」，要在保固期內持續服務客戶。

翟本喬指出，減資決議已獲得鴻海集團代表點頭，代表鴻海投資也歸零。翟本喬說，去年不少客戶還在使用和沛產品ArkEase Pro ，保固責任不能推卸。所以和沛把產品除錯完善，再連同一個小團隊一起轉移給網擎資訊，讓好的產品繼續存在，舊客戶得到妥善的服務。不過今年二月發表的手機系統軟體Tera，因很多手機與晶片廠持保留態度，所以沒有持續推動。

外界關注鴻海集團未來是否評估適當時機再加碼投資和沛科技，據了解，鴻海集團一向不介入相關轉投資的企業經營，鴻海集團代表已同意減資案，沒有補充說明。至昨天截稿為止，鴻海集團沒有進一步回應。

去年和沛科技傳出大裁員，鴻海副總裁呂芳銘表示，鴻海沒有要求和沛裁員，尊重和支持翟本喬的決定。據了解，鴻海收購部分雲端軟體與專利，協助和沛將既有產品開發完畢與找人協助，也希望開發Tera可以出售獲利，但到今年沒有更多收入，Tera無法獲得手機或晶片客戶支持，決定減資到一元，鴻海不會繼續注資。

網友抨擊「公司減為一元早已無經營價值，直接就地解散，清算淨值還給投資人都還比較負責」。翟本喬回應，他先前就已提醒投資者，「如果這筆錢沒有了你會怪我的話，請不要投資」，只是有些投資人選擇性只記得自己認定的事情。

翟本喬表示，減資是以二一○○萬股換一股，面值一元。鴻海集團以鴻佰科技及鴻揚創投各投資了二千萬股，鴻海的投資也歸零。在前幾天的股東常會上，包括鴻海代表以及小股東代表一致通過，他自己光是帳面也賠超過二一○○萬元。