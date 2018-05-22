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凱基銀受邀微軟年會發表AI 產業應用 金融業獨家

2018-05-22 21:35經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

運用AI技術提升企業服務效能已成顯學，目前台灣有多家金融業者提供智能客服服務，主要是透過專家預先規劃的知識問答，再透過聊天機器人蒐集客戶提問，提供客戶自動化的答問機制。不過，在這一波AI戰火中較為獨特的，是開發金控（2883）子公司凱基銀行率先攜手台灣微軟，將於5月底「亞太技術年會」中分享運用AI深度學習技術及結合大數據，凱基銀也是今年唯一受邀參與該年會的金融業。

凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑表示，未來數位金融更強調以科技及數據為核心，凱基銀去年推出「KGI inside」，以開放、創新為前提，積極尋找多樣化的角度來嘗試解決消費者問題，獲得許多新創及平台業者支持，更促成此次與微軟合作的契機。凱基銀行運用AI的深度學習技術，就是為了克服傳統做法中，因仰賴人工建立決策模型而無法大量處理繁複資料、或受限於過往知識經驗的困難，透過運用AI可大幅度改善現有人工決策模型的發展效率及準確率。

目前國內銀行的AI運用仍以線上客服為大宗，玉山金（2884）旗下玉山銀等皆提供智能客服服務，消費者透過銀行官網或LINE、FB等社群工具，就能與機器人進行簡單問答，由機器人從客戶提問的關鍵字中快速辨識客戶需求，進而自動導引至所需的服務網頁，業者也希望藉由分析機器人與客戶的聊天紀錄發掘客戶潛在需求，以便適時精準行銷。但目前受限於聊天機器人的學習能力，是否能精準地回答客服提問仍需要時間持續觀察。

周郭傑說，消費者透過手機留下大量的數位生活足跡，金融業者必須善用AI的學習能力運用客戶的數位足跡，透過自動決策服務提供客戶快速、個人化的服務，來補足數位金融差異化服務及用戶體驗的缺口，在「場景金融」的服務中做到因人因地制宜。凱基銀去年推出「KGI inside」概念，成為台灣金融業中首家開放API的銀行，除與Fintech新創業者Pi拍錢包、CWMoney理財筆記架接生活繳費服務，也與iCHEF合作引用大數據及AI概念研發餐飲業者風險模組，透過服務升級與異業平台串接，擴大應用場域與客戶基礎。

他表示，今年凱基銀除整合開發金控資源進入AI應用領域時，也特別與台灣微軟合作，以金融業唯一代表身分加入亞太技術年會的「AI產業應用發表會」，分享AI與金融業合作創新的多元可能。

凱基銀行聊天機器人金融業
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