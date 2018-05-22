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孫安佐結案倒數 傳孫律師已放棄提審

影／國巨砸220億併美商普思 分析師這麼解讀

2018-05-22 18:33經濟日報 記者高昕正╱即時報導

台股股后國巨今（22）日停牌暫停交易，盤後宣布將以7.4億美元，約新台幣220億元，併購美國普思電子100％股權。對此，分析師如何解讀？一起來聽聽。

新台幣台股國巨
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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