影／國巨砸220億併美商普思 分析師這麼解讀

2018-05-22 18:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高昕正 ╱即時報導



台股股后國巨今（22）日停牌暫停交易，盤後宣布將以7.4億美元，約新台幣220億元，併購美國普思電子100％股權。對此，分析師如何解讀？一起來聽聽。