中華電信網路故障 中油大當機「車隊卡」無法加油

2018-05-22 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



中油今（22）日上午今傳大當機，導致民眾無法加油？對此，中油副總黃仁弘表示，是因為中華電信網路傳輸故障，使得持有「車隊卡」的民眾無法刷卡加油，目前除已通知中華電信派員搶修，也同步啟動人工開單作業，不會影響民眾加油。

黃仁弘表示，過去也曾發生類似情形，因此SOP處理流程相當完善，但他也呼籲中華電信應儘速搶修，因為這樣也會增加中油的人力負擔。