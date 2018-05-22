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南科3D列印示範場域 助廠商攻創新醫材市場

2018-05-22 12:34中央社 台北22日電

科技部今天表示，南科高雄園區3D列印醫材智慧製造示範場域，透過智慧製造流程及設備協助廠商投入研發，打造完整3D列印產業鏈規模，搶進創新醫材市場。

科技部政務次長許有進今天前往南部科學工業園區管理局高雄園區，參訪3D列印醫材智慧製造示範場域，了解3D列印目前在產業應用與資源共享情形。

科技部透過新聞稿指出，全國首座一站式「3D列印醫材智慧製造示範場域」，擁有全方位智慧製造流程與設備，未來也將協助國內醫材廠商從設計、試製到商品化製作一氣呵成，連結包括東台精機的設備，加上嘉鋼與鑫科等國產金屬粉末材料和台灣醫界能量，使3D列印產業鏈更具規模，並在下世代的創新醫材領域取得先機。

科技部表示，3D列印醫材已被產學醫界證實有較傳統醫材更優異的骨整合、固定和組織再生效果，但3D列印在設計製作進入門檻較高，國際大廠在3D列印醫材產品採取專業代工模式布局，3D列印醫材智慧製造示範場域的試製服務，可分擔廠商投資設備風險，預計今年完成工廠登記及ISO 13485 2016最新版認證後，將協助廠商開發符合ISO 13485認證的3D列印醫材，縮短3D列印醫材產品上市時間。

科技部指出，目前已跟全球安聯、寶楠生技、聯合骨科、可成生技及產學醫界合作從頭到腳的各項金屬植入醫材產品的開發試製。其中，可成生物科技是國內3D列印醫材走得最快的廠商，公司目前已通過第一類醫材ISO 13485/GMP認證，並於相關3D列印植入物醫材產品完成ISO 10993相關測試及通過90天/180天的動物實驗，預計今年8月通過第二/三類醫材ISO13485及GMP認證。

醫材3D列印科技部
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