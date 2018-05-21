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元太電子紙應用 用手機變更價格標籤

2018-05-21 22:11中央社 台北21日電

元太科技總經理李政昊今天在線上法人說明會指出，近期推出可低電壓操作的電子紙應用，僅需有近距離無線通訊（NFC）功能手機，即可隨時變更價格標籤的內容。

李政昊表示，低電壓的貨架標籤，可以靠NFC傳輸訊號，改變商品價格，不需要用電池。對零售業者來說，貨架標籤的使用年限可以更長，降低建置成本。

他說，元太推出多元化的電子貨架標籤的產品組合，耕耘智慧零售市場，除了黑白電子紙外，同時也開發適用於特價，或促銷的黑白紅與黑白黃3色電子紙，及適用於冷凍櫃的低溫電子紙，可應用於冷藏或冷凍商品櫃動態標籤需求。

E Ink元太科技公布今年第1季合併營收為新台幣28.98億元，較2017年第1季減少10%，較2017年第4季減少17.3%，歸屬於母公司淨利為0.41億元，單季稅後每股盈餘(EPS)0.04元。

元太說明，在電子書閱讀器業務方面，因應客戶端新與舊的機種轉換期，進行庫存調整，但在與客戶緊密的合作開發下，電子書閱讀器螢幕尺寸持續朝增大的方向發展，在電子書的產品組合中，大尺寸機種比重較去年提升。

另外，元太加入手寫與觸控功能的電子紙筆記本應用為專業領域、商業辦公與教育的應用市場提供便利、輕巧且易於文件編輯的讀寫體驗，客戶端將持續推出多樣新產品上市。

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