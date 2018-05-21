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鴻海富智康砸18.6億元 深耕諾基亞品牌手機

2018-05-21 20:47中央社 台北21日電

鴻海董事長郭台銘。 圖／聯合報系資料照片
鴻海董事長郭台銘。 圖／聯合報系資料照片
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鴻海旗下富智康附屬公司擬砸6199.98萬美元（約合新台幣18.6億元），進一步取得HMD可轉換優先股，提升諾基亞品牌手機業務研發及製造能力。

鴻海集團旗下富智康（FIH Mobile Limited）今天傍晚公告，投資者包括全資附屬公司Wonderful Stars等同意認購，且HMD global Oy同意按認購價每股可換股優先股253.35美元、配發及發行39萬6974股可換股優先股，總代價約1億美元。

HMD global Oy其中24萬4720股可換股優先股將由Wonderful Stars依照認購價每股可換股優先股253.35美元認購，總代價約6199.98萬美元。

鴻海公告，此次具體用途為長期投資。富智康指出，上述認購事項將於生效日期起10個營業日內完成。Wonderful Stars主要從事批發手機及其他電訊設備以及投資控股。

富智康表示，預計HMD將繼續發展諾基亞品牌的智慧及功能手機業務，長遠而言將成為全球領先智慧手機製造商之一。去年HMD在12個月內推出11款新諾基亞品牌手機。富智康認為來自HMD及諾基亞品牌手機業務的收入，預期將繼續成長。

根據富智康公告內容，HMD是芬蘭註冊成立的有限公司。HMD及其附屬公司從事開發、製造及銷售電訊設備、軟體及有關服務。HMD是為諾基亞（Nokia）品牌行動手機及平板電腦提供一個集中及獨立的總部而成立。HMD的核心團隊來自諾基亞、宏達電（HTC）及微軟（Microsoft）等企業的資深管理人員組成。

HMD與Nokia Corporation的先進技術及授權部門Nokia Technologies Ltd.簽署策略授權協議，授予HMD自2016年12月起計未來10年在全球的行動手機及平板電腦上獨家使用「諾基亞」品牌的權利以及蜂窩式行動手機標準專利授權。HMD也向微軟收購在其功能手機上使用「諾基亞」商標的權利，到2024年止，以及有關微軟功能手機業務的設計權。

2016年5月，富智康與Nokia Technologies及HMD訂立合作協議，在諾基亞品牌行動手機及平板電腦建立全球化業務。此外富智康也與Microsoft Mobile Oy及HMD訂立協議，以收購Microsoft Corporation當時所經營功能手機業務的部分資產，包括越南的製造工廠以及開展功能手機業務所用的其他部分資產。

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