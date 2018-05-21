貿協7月辦亞洲智慧城市展 18國買主及廠商參與

2018-05-21 16:42 中央社 台北21日電



外貿協會7月將在台中舉辦亞洲智慧城市展暨論壇，目前已有俄羅斯、德國等18國買主及參展廠商參與，現場將透過洽談會等方式，協助媒合採購、開拓商機。

由台中市政府擔任指導單位，中華民國對外貿易發展協會7月26日至28日將在台中國際展覽館推出亞洲智慧城市展暨論壇（SMART ASIA Taiwan Expo & Forum），報名觀展買主加上參展廠商分別來自俄羅斯、德國、巴西、馬來西亞、加拿大等18個國家。

貿協今天透過新聞稿指出，由於歐洲公司對全球能源效率與低碳的關懷，因此邀請歐洲商會擔任活動協辦單位，並找來德商Enercon、瑞典商SCANIA等知名大廠參展，台灣參展商則有台灣港務公司、勝泰國際、威良高端儀器、旺天電子等。

貿協表示，展覽分為3大主題，包括智慧解決方案、智慧科技應用及城市商機開發，並規劃智慧建築、智慧運輸、智慧長照、智慧製造及智慧能源等5大展區。現場依買主需求，安排與參展商的採購洽談會，增加展覽效益。俄羅斯、巴西及尼加拉瓜等國市政官員及政府工程得標商，都表示有意前來觀展，並針對適合智慧城市解決方案，釋出採購商機。

貿協指出，展覽期間也將舉辦「智慧產業論壇」，鎖定智慧建築、運輸、長照、製造、能源等5項議題，力邀跨國大廠透過論壇，對台灣智慧城市的發展提出最先進解決方案。