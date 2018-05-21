親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

北市蟻居族好心酸...一坪大房間竟然要月租9K

聯發科傳遭高通搶單 2外資評等不變

2018-05-21 13:37中央社 台北21日電

手機晶片廠聯發科傳遭對手高通搶走大客戶Oppo新機訂單，美系外資認為言之過早，重申加碼評等與目標價新台幣409元；歐系外資看好聯發科市占攀升，重申買進評等與目標價520元。

美系外資出具研究報告表示，根據經濟日報報導，美商晶片大廠高通（Qualcomm）祭出優惠價格策略，拿下聯發科大客戶Oppo下半年新機R15s訂單，推估將影響聯發科今年第4季營收約5%。

美系外資認為，聯發科與高通之間的競爭加劇，可能讓聯發科面臨定價壓力，但R15s設計需等到6月底才定案，聯發科股價近期走弱主要反映平均售價下滑及掉單風險，建議投資人可趁現在逢低布局，在第3季旺季來臨前先做準備，重申聯發科「加碼」評等與目標價409元。

歐系外資表示，聯發科雖傳出遭高通搶單，仍預估今明年聯發科P系列處理器出貨量上看8100萬顆、1.34億顆，年增率高達101%、65%，除了看好聯發科搭載人工智慧（AI）技術的晶片將於今年下半年到明年導入更多中階手機，聯發科預計第3季推出的P80處理器性價比優異，可望獲得更多陸系品牌採用。

歐系外資看好聯發科在Oppo出貨量市占將從去年第4季10%到15%，成長到今年底30%到35%、明年底45%到50%；在Vivo市占率也將從去年第4季10%到15%，增加到今年第4季20%到25%、明年第4季30%到35%。

歐系外資預估，聯發科2017年到2020年每股盈餘（EPS）年複合成長率上看22.4%，重申「買進」投資評等與目標價520元。

聯發科
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

遭員工爆料裁員？ 群創：只是汰弱留強非裁員

2018-05-21 11:11

光碟雲端儲存題材威 被動元件模式唱旺

2018-05-21 12:48

皇田出貨德系車廠看佳 今年業績獲利拚新高

2018-05-21 12:40

三貝德子公司 亞洲教育大平台目標2020年上櫃

2018-05-21 11:37

鴻海大陸廠 備戰新機生產

2018-05-21 03:09

黃崇仁 守住台灣DRAM火苗

2018-05-21 01:42

比特幣挖礦機龍頭結盟力晶 衝刺AI

2018-05-21 01:42

鴻海淡季練兵 加強產線管理

2018-05-21 01:39

鴻海前進大陸西部 招募儲備幹部

2018-05-21 01:39

鴻海FII新股 24日開放申購

2018-05-20 01:33

國際電子展設新創專區 讓投資人挖寶

2018-05-20 01:17

季報示警 科技大廠搶救毛利率

2018-05-20 01:17

微利時代 科技大象要更靈活

2018-05-20 01:16

車載連網裝置 將成標準配備

2018-05-20 01:13

CES展 汽車科技競技場

2018-05-20 01:13

車電大進化 半導體新戰場

2018-05-20 01:13

老爸們的愛 激發摩豆創意妙點子

2018-05-20 00:05

致勝心法／尋找藍海不如創造藍海

2018-05-20 00:05

摩豆創意不僅照顧小孩 還照顧毛小孩

2018-05-20 00:05

摩豆創意智慧玩偶 療癒你的心

2018-05-20 00:05

Vivo在台發表 首款隱形指紋手機

2018-05-02 16:46

台北電腦展 聚焦AIoT區塊鏈

2018-05-20 01:17
看更多

熱門文章

孩子若想錢多事少離家近 郭台銘：隔天就打斷他腿

2018-05-21 09:23

政府查得到！ 海外所得要報稅…境內外基金 課稅大不同

2018-05-21 09:00

鴻海大陸廠 備戰新機生產

2018-05-21 03:09

比特幣挖礦機龍頭結盟力晶 衝刺AI

2018-05-21 01:42

遭員工爆料裁員？ 群創：只是汰弱留強非裁員

2018-05-21 11:11

報稅 別忘扣除基本生活費

2018-05-21 01:15

北市蟻居族好心酸...一坪大房間最高月租9K

2018-05-21 12:04

寶佳第3封公開信 進入台新董事會立即處理彰銀案

2018-05-21 06:20

黃崇仁 守住台灣DRAM火苗

2018-05-21 01:42

為8.8萬元免稅額搶扶養 小心被國稅局打臉補稅

2018-05-21 09:59

彰銀冒出民股威脅 財政部：寶佳不能、吳澄清也不能

2018-05-21 10:58

美中貿易戰停火 學者：是停戰或終戰仍有變數

2018-05-20 21:05

寶佳拚台新董事 首攻彰銀案

2018-05-21 01:23

美中不打貿易戰 學者：台可獲喘息空間

2018-05-20 17:12

核二2號機重啟 進入關鍵期

2018-05-21 01:33

網路出售優惠捷利卡 台灣中油籲消費者小心驗證

2018-05-20 15:29

亂報扶養想節稅 被打臉補稅

2018-05-20 23:34

小豪宅復活？ 新世界成交單價創近兩年北市新高

2018-05-21 11:00

裕融強攻三金 馳騁兩岸

2018-05-21 02:05

高雄建商移師台南 看準台南產業多商機大

2018-05-20 23:14

寶齡腎病新藥 在美告捷

2018-05-21 00:40

台新金前10大股東 國泰人壽降低持股到1.71%

2018-05-21 11:07

中美貿易停戰／科技業肯定 台系鏈受惠大

2018-05-21 00:45

名家觀點／怎麼看世界經濟地圖？

2018-05-21 01:10

央行副總裁：央行可發行數位貨幣

2018-05-20 23:02

裕融多角經營 併出錢景

2018-05-21 02:05

金融業自然人董事 設天花板

2018-05-21 01:23

鴻海前進大陸西部 招募儲備幹部

2018-05-21 01:39

富邦證攻FinTech 開花結果

2018-05-21 01:30

台新：看到寶佳完整說法再回應

2018-05-21 03:01

鴻海淡季練兵 加強產線管理

2018-05-21 01:39

經濟部：美中貿易 往正向發展

2018-05-21 00:45

美中不打貿易戰 投顧：中興制裁案可望有轉圜

2018-05-20 16:44

監理沙盒 兩大領域熱

2018-05-21 01:23

發現錯漏報 可更正補繳

2018-05-21 01:15

富邦證總座專訪／從營業員到總經理 充實專業不斷成長

2018-05-21 01:30

台彩祭七招 力抗產業逆風

2018-05-21 03:01

新台幣開盤 貶值3.8分

2018-05-21 09:30

裕融總座許國興：適才適所 激發工作熱情

2018-05-21 02:05

中美貿易停戰／工商界樂觀 有利外貿表現

2018-05-21 00:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top