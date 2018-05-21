鴻海大陸廠 備戰新機生產

2018-05-21 03:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北報導



鴻海集團旗下大陸廠區近期各自展開大規模菁英人力培訓計畫，為旺季暖身。圖為鴻海旗下富士康廠區生產線。 本報系資料庫 分享 facebook 鴻海集團旗下大陸廠區近期各自展開大規模菁英人力培訓計畫，太原廠區更率先喊出「備戰新機生產」的系列作業與行動，該廠區預定將分五梯次培訓，預計7月結束，估計逾200人投入培訓，傳鄭州、深圳等地廠區也有相關計畫。

鴻海集團太原廠區主要從事高端智慧手機、精密模具、散熱模組及汽車零組件等產品研發生產，日前更進一步向官方申請擴大經營範圍，在手機、核心網設備及網路檢測設備之外，還包括各種手機與手機主板、LED顯示生產維修業務。

隨著太原廠區先「動起來」，加上iPhone生產大本營鄭州廠也傳有動作，凸顯鴻海集團為因應客戶拉貨旺季將至，開始暖身。

鴻海集團一向不評論單一客戶訊息，發言管道昨（20）日則並未對外說明各廠區動態。不過，鴻海集團旗下太原廠區已在上周末及本月中上旬密集由工會平台釋出備戰新機生產的系列宣導與推廣作業。

經濟日報提供 分享 facebook 鴻海富士康太原工會近一周陸續發布的訊息指出，為備戰新機種，強化基層幹部管理能力，廠區團隊啟動訓戰，同時歷經培訓中心與廠區團隊數次磋商、深入現場了解的前提下，發布系列客製化的培訓課程。

鴻海富士康iPEG華北運籌管理中心發布訊息顯示，此次培訓課程講師多由該廠部課級主管擔任，將理論與執行力結合，包含文化素養提升、管理及改善、工作關係及安全等內容；至於實戰則將深入現場，從早會開始至最終收線交接班結束。

鴻海集團旗下太原廠區也在5月中旬啟動「烽火行動」，主要是強化生產安全環境，針對流水線安全標識、安全防護、設備運行及規範執行狀況進行全面檢查。據工會說明，已將此次行動稽查過程中發現的問題紀錄並追蹤改善。

鴻海集團是全球電子代工龍頭，鴻海富士康太原廠區人力資源招募訊息顯示，該廠區是集團在大陸興建的第六個高新科技工業園區，投資總金額已達17.5億美元，是山西省引進的最大外商投資企業。

鴻海集團並未公開太原單一廠區人力，當地企業信用信息公示系統顯示，該廠區去年度發布社保資訊中，養老、醫療與工傷等相關保險人數規模已逾5萬人。