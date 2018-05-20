國際電子展設新創專區 讓投資人挖寶

2018-05-20 01:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／台北報導



隨物聯網時代來臨，應用包羅萬象，相關產品走向少量多樣，吸引許多新創業者投入，加上AI應用方興未艾，新的創業浪潮正在興起。包括美國消費性電子展（CES）、世界行動通訊大會（MWC）、Computex等國際大型展覽都另闢專區，讓新創團隊有機會登上國際舞台，增加尋找國際資金或策略夥伴的機會。

今年Computex新創特展InnoVEX，6月6日將在台北世貿三館開展，共同主辦單位台北市電腦公會（TCA）表示，InnoVEX已邁入第三屆，今年有來自21國388組新創團隊參與，比去年成長超過四成，國際團隊比率接近40%。

年初的CES新創專區為Eureka Park，今年不少國家都組成「國家隊」參加，由於新創團隊多面臨資金短缺，參展旅費及攤位費用是一筆不小負擔，因此很多國家透過補助攤位費用，租下國家館，讓各新創團隊有面向國際投資者及買主的機會。今年的CES，科技部首度組台灣新創代表隊，率32個新創團隊在台灣館展出。

2月底MWC新創專區則是4YFN，今年貿協領軍13家台灣新創團隊進駐4YFN；6月底登場的上海MWC，也同樣設有4YFN新創專區。這些新創專區，已逐步成為大型展覽中，參觀者「挖寶」的重點。