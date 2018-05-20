親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國際電子展設新創專區 讓投資人挖寶

2018-05-20 01:17經濟日報 記者何佩儒／台北報導

隨物聯網時代來臨，應用包羅萬象，相關產品走向少量多樣，吸引許多新創業者投入，加上AI應用方興未艾，新的創業浪潮正在興起。包括美國消費性電子展（CES）、世界行動通訊大會（MWC）、Computex等國際大型展覽都另闢專區，讓新創團隊有機會登上國際舞台，增加尋找國際資金或策略夥伴的機會。

今年Computex新創特展InnoVEX，6月6日將在台北世貿三館開展，共同主辦單位台北市電腦公會（TCA）表示，InnoVEX已邁入第三屆，今年有來自21國388組新創團隊參與，比去年成長超過四成，國際團隊比率接近40%。

年初的CES新創專區為Eureka Park，今年不少國家都組成「國家隊」參加，由於新創團隊多面臨資金短缺，參展旅費及攤位費用是一筆不小負擔，因此很多國家透過補助攤位費用，租下國家館，讓各新創團隊有面向國際投資者及買主的機會。今年的CES，科技部首度組台灣新創代表隊，率32個新創團隊在台灣館展出。

2月底MWC新創專區則是4YFN，今年貿協領軍13家台灣新創團隊進駐4YFN；6月底登場的上海MWC，也同樣設有4YFN新創專區。這些新創專區，已逐步成為大型展覽中，參觀者「挖寶」的重點。

MWCCES

相關新聞

季報示警 科技大廠搶救毛利率

2018-05-20 01:17

台北電腦展 聚焦AIoT區塊鏈

2018-05-20 01:17

摩豆創意智慧玩偶 療癒你的心

2018-05-20 00:05

微利時代 科技大象要更靈活

2018-05-20 01:16

車載連網裝置 將成標準配備

2018-05-20 01:13

CES展 汽車科技競技場

2018-05-20 01:13

車電大進化 半導體新戰場

2018-05-20 01:13

老爸們的愛 激發摩豆創意妙點子

2018-05-20 00:05

致勝心法／尋找藍海不如創造藍海

2018-05-20 00:05

摩豆創意不僅照顧小孩 還照顧毛小孩

2018-05-20 00:05

仲琦號召員工 展開淨灘活動

2018-05-19 15:22

拓展半導體聚落 高市爭取科學園區

2018-05-19 12:22

聯發科 傳拿下蘋果音箱訂單

2018-05-19 00:53

遭陸廠控侵權 聯發科未受影響

2018-05-19 00:53

4Gamers創辦人黃智仁 用100萬創業

2018-05-19 00:52

科技廠搶進電競 瞄準年輕世代

2018-05-19 00:52

中華電阿里 注資電競新創

2018-05-19 00:51

IC設計十強 瑞昱躍第八

2018-05-19 00:02

宏達電U12+ 下月開賣

2018-05-19 00:02

微星、技嘉顯示卡 出貨降溫

2018-05-19 00:02

財經觀點／第四波科技浪潮 VR、AR新挑戰

2018-05-18 23:49

Vivo在台發表 首款隱形指紋手機

2018-05-02 16:46
看更多

熱門文章

教授創業股價飆10倍 汪光夏：因幸福企業

2018-05-19 15:16

韓國對台製不鏽鋼條 展開反傾銷調查

2018-05-19 12:20

仲琦號召員工 展開淨灘活動

2018-05-19 15:22

台灣手搖飲插旗全球 六角雅茗爭光

2018-05-19 19:43

拓展半導體聚落 高市爭取科學園區

2018-05-19 12:22

台灣農業金庫與西貢商銀合作 簽署MOU

2018-05-19 12:33

一年3個高峰期 民眾最愛刷卡外食

2018-05-19 12:22

印度台灣展首捷 三天商機36億

2018-05-19 21:58

純網路銀行 花旗渣打星展等外銀有興趣

2018-05-19 11:47

中油挺在地農產 3萬台斤蒜頭21日開賣

2018-05-19 15:54

季報示警 科技大廠搶救毛利率

2018-05-20 01:17

TEL攜手南投特教學童 19日共同植樹

2018-05-19 23:35

蛋糕界香奈兒 白木屋慘賠逾5億收攤

2018-05-18 23:49

全球照明市場 LED最閃亮

2018-05-20 00:05

CES展 汽車科技競技場

2018-05-20 01:13

台北電腦展 聚焦AIoT區塊鏈

2018-05-20 01:17

車電大進化 半導體新戰場

2018-05-20 01:13

LED燈泡價格下滑 影響使用年限

2018-05-20 00:05

微利時代 科技大象要更靈活

2018-05-20 01:16

車載連網裝置 將成標準配備

2018-05-20 01:13

車用需求 帶動LED產品升級

2018-05-20 00:05

匯市最前線／台幣29.85～29.95元整理

2018-05-20 00:26

摩豆創意智慧玩偶 療癒你的心

2018-05-20 00:05

台灣168／4月物價指數漲1.98％

2018-05-20 00:05

國際電子展設新創專區 讓投資人挖寶

2018-05-20 01:17

詹茹惠研發洗沐用品 從海外紅回台灣

2018-05-19 23:51

每周一勢／近35％成人 曾參與終身學習

2018-05-20 00:05

老爸們的愛 激發摩豆創意妙點子

2018-05-20 00:05

摩豆創意不僅照顧小孩 還照顧毛小孩

2018-05-20 00:05

致勝心法／尋找藍海不如創造藍海

2018-05-20 00:05

詹茹惠做沐浴用品強調天然 找回健康兼創業

2018-05-19 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top