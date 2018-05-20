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台北電腦展 聚焦AIoT區塊鏈

2018-05-20 01:17經濟日報 記者何佩儒／台北報導

2018台北國際電腦展（Computex 2018）將於6月初登場，隨開展日接近，參展廠商陸續公布展出細節，人工智慧（AI）加上物聯網（IoT）的AIoT、區塊鏈吸睛，包括華碩、神達、技嘉等參展廠商擁題材；傳產的聚陽、宏遠等也展出智慧衣等智慧穿戴產品，各種創新應用，可望推升股價表現。

經濟日報提供
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今年Computex將在6月5日揭幕，共有來自28個國家、1,602家廠商參展，使用5,015個展位，今年亮點包括AI、5G、工業物聯網（IIoT）、電競與虛擬實境（VR）、區塊鏈等，尤其以AI加上IoT的AIoT最受觀注。

法人表示，大型展覽帶動的題材，向來能激勵相關個股走勢，尤以6月底接棒的上海世界行動通訊大會（MWC），同樣以AIoT為主軸，可望維持市場熱度，可提前觀察布局；至於區塊鏈領域多屬新創公司，預料各大廠可能以轉投資方式跨入區塊鏈應用領域。

根據統計，此次包括華碩、神達、技嘉、微星、廣達旗下雲達、宏碁、威剛、凌群等廠商，將展出AI伺服器、AI雲端服務、邊緣運算AI設備、AI機器人等；義隆、浩鑫、精英、鈺創、聚陽、宏遠等，將展出各種物聯網產品，甚至加上AI解決方案。

業者指出，AI及IoT已討論多年，一年多以來相關產品及應用服務日漸成熟，商業模式逐步建立，將可為業者創造營收。

IDC預測，明年約有四成的數位轉型解決方案會使用AI服務，到了2021年，將有75%企業應用會導入AI系統。市調機構預估，今年全球物聯網市場收入可達1.3兆美元（約新台幣38.9兆元）。

除了科技業者，紡織廠也積極迎向科技新浪潮，包括聚陽將展出心電智慧衣，可進行心電圖、肌電圖量測，並能配合運動管理服務，讓智慧穿戴不再僅是電子業者的專利。

在區塊鏈部分，目前已有金融業者與跨足金融科技（FinTech）的廠商如精誠等持續投入，另外，也有宏達電將推出區塊鏈手機。此次Computex將展出區塊鏈在金融業以外的應用，包括在資訊服務的數位資產建立，以及醫療服務領域，後續引起的投資效益也值得關注。

Computex概念股 圖／經濟日報提供
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