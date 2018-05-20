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微利時代 科技大象要更靈活

2018-05-20 01:16經濟日報 記者王皓正／台北報導

科技業在衝刺產量的同時，往往因低價搶單，毛利率出現衰退。法人認為，對於市值百億元以上的科技大廠而言，營運與股價能否大象跳舞，端視毛利率變化。

統一投顧董事長黎方國表示，對多數電子代工廠來說，在企業發展時，衝高營收是當務之急，也是所謂的「巨獅理論」，營收衝得愈高，可以擠壓二、三線小廠的生存空間。

大廠衝高營收，正是所謂薄利多銷原則，雖然毛利率低，但整體盈利仍成長，其中，鴻海應是巨獅理論最佳代表。鴻海首季毛利率為6.19%，約與上季持平。

不過，在衝高營收的同時，科技大廠正面臨巨大挑戰，那就是表面代工訂單滿滿，但代工利潤微薄，即使台灣代工廠逐漸移轉生產基地到中國大陸、印度等海外，仍難挽回毛利率下滑的頹勢。

觀察科技公司第1季財報，諸如大同、美律、鎧勝-KY 、正崴、訊芯-KY、華映、茂迪等，不但近三季的毛利率逐季下滑，首季每股也同步呈現虧損，顯示毛利率變化與公司獲利能力，存在正相關連動。

華南投顧董事長儲祥生指出，無論是營收或毛利率，都是公司營運狀況的參考依據，觀察兩者之間的變化，可找出公司獲利變化的趨勢。

在科技業面臨價格殺戮時代下，投資人除了要看營收外，更要檢視毛利率與獲利變化，也就是說在追逐規模經濟的過程中，要看這隻大象是否依舊靈活、甚至舞步曼妙，還是舉步維艱、日益老化。

毛利率營收鴻海

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