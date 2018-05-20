季報示警 科技大廠搶救毛利率

2018-05-20 01:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



報系資料照片 分享 facebook 科技業微利化成趨勢，觀察甫公布的今年首季財報、市值超過百億元的大廠中，仁寶、和碩、大聯大、廣達等毛利率面臨「保三、保四」壓力，鴻海、TPK-KY、英業達則需「保五、保六」，毛利率保衛戰宣告開打。

台新投顧副總經理黃文清表示，科技廠過往以追求規格化、大量製造規模著稱，造就產業榮景，如今因市場飽和，加上殺價搶單、擴充版圖盛行，科技廠營收雖逐季增長，毛利率卻反向下降，壓縮獲利空間。

現階段台股盤面環繞在季報效應中，觀察上市櫃總計891家科技廠的首季財報，約有五成九、534家第1季毛利率較上季衰退，顯示科技業的獲利結構值得檢討。

觀察首季的毛利率，市值逾百億的科技大廠中，緯創3.7%、聯強3.6%、仁寶3.3%、和碩3.2%，均失守4%，面臨「保三」壓力；「保四」有金寶4.4%、大聯大4.3%、廣達4.1%等。

面臨「保五」的有鴻準5.9%、TPK-KY 5.9%、英業達5.0%；另外，大同6.9%、威剛6.8%、鴻海6.1%等，則需「保六」。

進一步將時間拉長來看，從去年第3季至今年第1季為止，矽力-KY、群聯、聯電、友達、群創、旭隼、廣達、研華、宏碁等，毛利率更逐季衰退。

至於首季毛利率的季衰退幅度，包括康控-KY、茂迪、華映、鎧勝-KY、美律、大同等，毛利率均較上季滑落逾5個百分點。

日盛投顧總經理李秀利指出，科技廠在紅海市場為求突圍，往往會採低價搶單，透過大量生產來取得經濟規模，達成降低成本目標，但在量化策略的背後，毛利率衰退已成產業趨勢。

首季毛利率低於7%的科技大廠 圖／經濟日報提供 分享 facebook

閱讀祕書／毛利率

毛利率是公司產品獲利能力的指標，享有高毛利率的公司通常表示在該領域具有獨特的能力，例如掌握技術、掌握客戶、產品創新，或具有規模經濟等，往往是該領域的龍頭廠商或是利基型廠商。

由於毛利率是公司獲利能力的最基本指標，觀察其變化將可找出公司獲利變化的趨勢。

當毛利率提升時，常代表公司的新產品效益出現，或是規模經濟量顯現，均為體質好轉的跡象。

毛利率＝（營業收入-營業成本）／營業收入，比率愈高，表示公司獲利能力愈高。