鴻海FII新股 24日開放申購

2018-05-20 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



鴻海董事長郭台銘。 （聯合報系資料庫） 分享 facebook 鴻海集團旗下的富士康工業互聯網（FII）大陸A股掛牌在即，將於24日向外界開放申購新股。外界預估，由於FII約釋出15%股權，再扣除相關保留給員工的股票，小股東如果取得抽籤權，實際中籤率也僅有萬分之三。

為了讓台灣小股東能參與抽籤，日前在鴻海董事長郭台銘親自督軍下，讓台灣小股東可諮詢「普華商務法律事務所」，透過香港證券帳戶參與申購。證券業指出，開辦香港證券戶可在台灣上網申辦，讓鴻海小股東免去舟車勞頓飛去香港或大陸開戶。

根據上海證交所新股發行資訊顯示，FII股票簡稱「工業富聯」代號為601138，申購代號則為780138，不過尚未揭露與更新每股發行價資訊，僅有FII招股書上20個項目八大類相關的投資金額人民幣272.53億元（約新台幣1,277億元）。

目前FII已初步完成戰略投資者的遴選工作，大陸網路巨頭百度、阿里、騰訊可能都在最終確定的名單內。

先前有媒體報導，兩名消息人士不約而同推測，FII的上市發行價，每股可能落在人民幣13.8元左右（約新台幣66.3元）。

但對於上述消息，鴻海表示，公司仍處於上市前緘默期，不評論市場及媒體傳言。

業界先前估算，FII此次掛牌約可籌資人民幣272.53億元，但亦有市場人士認為遭低估。由於FII具有獨角獸、台資背景、工業互聯網等多元指標性，若實際承銷價本益比未達一定水準，有負投資人期待。

先前依據大陸證監會行業分類，FII歸屬信息技術業，同業本益比中位數約40倍。從相關數據來看，FII實際新股發行募資情況，應不至於低於同業。