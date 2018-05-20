車載連網裝置 將成標準配備

2018-05-20 01:13 經濟日報 傅清萍、林雪銀



研究機構BI Intelligence預估，從2016年起全球擁有車聯網功能的汽車，將以年複合成長率35%激增，預估至2021年有超過9,400萬輛、約82%的汽車具有車聯網功能。未來車載連網裝置將成為標準配備，宣告車聯網時代的來臨，並促使汽車產業從傳統以引擎、化油器等「硬體」為主，邁入以「軟體」趨動「硬體」的時代，並以「智慧化」與「自動化」概念，翻轉汽車產業整體發展。

工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)指出，隨著車聯網技術的成熟，將帶動汽車更多元的商業模式並創造更多應用服務，包含：與保險產業結合的駕駛行為模式基礎保險（UBI）；透過車內、車間、車外的訊息互通，提供安全與警示的防碰撞系統；經由遠端監控，隨時掌握車隊資訊，提升車隊整體運輸狀況等。其中以車用保險UBI應用，顛覆保險產業以人為主觀判斷的經營模式，為保險產業開啟新的里程碑。

目前美國前進保險公司、州立農業保險公司、UBI車險服務商Metromile，以及英國Insure the Box、德國Provinzial等保險公司已推出各種UBI產品。根據美國SMA市調研究，預估2020年，全球有36％車險成為UBI模式。傳統車險僅依據車主性別、年齡、肇事紀錄等來計算保費，目前駕駛人只要安裝「車載診斷系統（OBD）｣，即可取得車速、方向燈、加減速、煞車等行車資訊，並可透過無線網路結合智慧手機，及時掌握行車的各項資訊。並可蒐集駕駛人的行為、駕駛時段、里程數據、事故紀錄等資訊，再經由人工智慧運算分析，進行車輛保險之風險評估，使車險保費計算更精準。台灣已有多家業者投入研發，與安泰、富邦與國泰等保險業者推動UBI。另外，橋接ODB亦可整合其他技術，衍生更多應用。以科技部「運用鏈結法人產學合作計畫」之「整合車上診斷資訊與車載資通安全訊之安全警示系統」案為例，這是南臺科技大學教授唐經洲的車聯網研究團隊與工研院合作開發，可應用於駕駛行為分析、安全警示與車隊管理等，為車載資通訊元件廠商提供產品與創新服務方向。

該研究團隊利用此橋接器可與車內溫度感測器、車速感測器、與含氧感測器等電器訊號相連，透過橋接器的藍芽界面，將車輛運行資料傳送至手機、車載機或雲端後台，進行資料處理，可應用於UBI。在工研院技術加值，整合車載機(OBU)後，可儲存行車資訊，並透過路測裝置(RSU)發送與接收其他車輛的行車資訊，如前方有障礙物或事故時，可即時以語音或警示畫面提醒駕駛人與其他車輛，並計算出可能發生碰撞的行車危險情況，提升駕駛人的行車安全。

此技術還可應用於車隊管理，針對巴士、砂石業者或物流業者等車隊駕駛進行監控、警示提醒、軌跡追蹤與運輸等管理，減少不良駕駛所造成的交通事故，並掌控整體運輸狀況。在工研院協助下，已在南臺科技大學校門口進行實地測試與產品驗證，並推廣於車隊、交通號誌管理等應用。

未來在車聯網的普及下，將衍生更多如自動駕駛、無人汽車、車輛共享、車隊自動派遣、線上診斷與維修等創新應用與服務。工研院IEK研究，台灣汽車市場規模雖小，但汽車相關的零組件廠商具備豐厚能量，加上在ICT領域的優勢，只要透過跨域、跨業技術整合與產、學、研間的合作，可望搭上車聯網的浪潮。（作者是工研院產經中心計畫副組長、分析師）