CES展 汽車科技競技場

2018-05-20 01:13 經濟日報 楊瑞臨



今年元月在美國拉斯維加斯（Las Vegas）舉辦的CES大展，延續2017全球各大車廠的展出力道，已成為國際車電各聯盟生態系的角逐競技場。各汽車大廠在CES揭櫫的未來趨勢議題，已從2017年的電動車與自駕載具、提升到2018以「自駕車隊雲端數據」及「交通與物流服務平台」為訴求焦點，大幅擴大各生態系內的多元業態與合作夥伴數量，使「資訊加值」成為未來各大車廠商業模式創新的主要驅動力。

然而，不只是國際車廠覬覦下世代移動載具及新興交通運輸服務商機，同時也吸引IT領導業者投入，包括將與Jaguar Land Rover共同打造電動自駕車的Alphabet子公司Waymo；提供雷諾-日產-三菱聯盟車聯網雲端平台的Microsoft；以及將Alexa導入福特、福斯、BMW的Amazon等。雖然Uber近期發生自動駕駛汽車失控車禍事件，引發全球對發展自駕車的反思，卻也給予相關業者沉澱再出發的指引方向。電動化、自動駕駛及交通運輸的後續發展，將人、車、和環境進行智慧互聯並數據融合加值，仍是全球車廠與IT業者攜手的未來重要方向。

美國加州大學戴維斯分校在2017年透過對40位領域專家與政府決策官員所做的調查研究，點出未來汽車產業的三大變革，是：電動化（Electrification）、自動化（Automation）、共享（Sharing），並提出三個政策倡議。而在電動化、自動駕駛及新興交通運輸服務驅動的產業變革，全球創新創業浪潮則是關鍵的推進力量。創新創業源源不斷的活水，得力於全球領導車廠的孕育與扶植。車聯網新創業者如Cubic Telecom與Peloton分別獲得Audi及Volvo的青睞；電動車價值鏈的新創業者如Proterra與ChargePoint，分別得到GM及BMW注資。新興交通運輸領域馬也是重量級車廠兵家必爭之地，Audi投資Silvercar、Volvo投資RidePal、福斯汽車投資以色列B2B叫車服務公司Gett、GM投資Lyft並買下Sidecar、福特併購Chariot，加上德國戴姆勒(Daimler)集團在全球各地對Blacklane、FlightCar、mytaxi等本土新創服務業者注資，以及獲得BMW青睞的Moovit、Embark與Scoop等案例，皆顯示各大車廠對新興交通運輸服務發展的重視。

觀測運用人工智慧導入無人駕駛的新創企業，最具代表性是獲得Toyota注資的深度學習系統提供商Preferred Networks。許多無人駕駛新創公司都有學術單位的加持，如Zoox創辦人Jesse Levinson曾在史丹佛大學任職；將深度學習導入運用在自駕車的新創團隊Drive.ai，團隊成員多數出自史丹佛大學AI實驗室。獲得福特投資的nuTonomy，是MIT所spin-off衍生出的新創公司，已在波士頓及新加坡等地測試並提供市區自駕計程車服務；Intel於2017年砸下153億美元買下的Mobileye，創辦人AmnonShashua來自以色列希伯來大學，將他在學校的研究成果轉化為商業化應用，都是產學鏈結的典範。

創新創業已是顯學，也是帶動經濟成長的關鍵因素之一，學術單位的研發技術商用化，更成為全球創新創業的重要源頭。面對新興交通運輸服務與商業模式的推進，及下世代移動載具的創新發展，勢必牽動全新生態系的建構；且重塑未來汽車產業價值鏈，將加速三種類型的聯盟合作，即ICT業者與車廠、大廠與新創、以及產學間的緊密程度。台灣可積極借鏡，應以「在地問題導向」來解決並發展國內交通運輸服務與系統，在全球汽車產業的電動化及自動化趨勢下，應強化國際鏈結，以取得台灣在全球的最適角色與價值鏈定位。

（作者是工研院產經中心總監）

工研院IEK

工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）結合工研院強大技術研發後盾，為政府重要智庫之一。IEK的2020新願景期許成為「引領台灣產業價值創造的國際級智庫」，結合工研院技術產業化、跨領域及系統整合的優勢，提出並推動台灣產業與技術發展之關鍵議題，以躍升國家競爭力及產業附加價值。