印度台灣展首捷 三天商機36億

2018-05-19 21:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



貿協主辦「印度台灣形象展」於5月17至19日在新德里啟動，三天展期共吸引超過1萬8,000人潮參觀，並促成教育、觀光、文化及產業合作等雙邊交流，產業合作商機達1.2億美元（約新台幣36億元）。

貿協說，本次產業合作成果斐然，在智慧科技、綠能及電動車領域參展商都有不錯的收穫。印度前五大的ADANI集團（跨足能源、糧食、物流、建築、基礎建設等行業）將在印度建造100萬戶住宅，該集團表示對茂森的環保建材印象非常深刻，考慮下單採購。

Honda India對艾德利科技的馬達能以更低能浩產生相同功率非常有興趣，雙方也進入確認規格階段。印度塔塔集團教育事業的兩間供應商同時對控智科技的智慧講桌解決方案接洽討論合作，其中一家供應商在得知另一家已下單後立即跟進下單並採購更多周邊項目。

清奈的大型鋼鐵、電力、鐵路、礦業集團Bhilai Engineering Corporation亦遠從清奈赴新德里與中科院洽談智慧型儲電設備合作事宜。印度再生產品及碳黑製造商Global Green Fuels Pvt. Ltd.亦地從孟買前來參觀，並有意採購環拓科技之環保碳黑產品。

另外，新德里的能源管理公司Alien Energy Pvt. Ltd.為解決印度廢棄物問題，特來參觀本展並認為崑鼎公司的設備與技術可以協助他們改善處理廢棄物問題，也表達與崑鼎公司合作興建廢棄物處理場的高度意願。綜合上述參展商的展出成果，本次商機達到1.2億美元。

為加強雙邊產業互相瞭解及促成合作機會，展中舉辦電動車、智慧城市及創新智慧健康產業研討會。電動車論壇由外貿協會董事長黃志芳開場致詞，並由三陽工業、印度Ahamani EV Technology的CEO及印度台達電公司處長主講，計70人出席研討會，會後促成臺灣電動車業者其昜公司和印度電動車大廠Hero Electric簽署合作備忘錄，雙方開始正式合作。