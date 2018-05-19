遭陸廠控侵權 聯發科未受影響

2018-05-19 00:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



5G技術可望在今年底商轉，但智財權大戰也已開始。中國媒體報導指出，聯發科的TD-SCDMA技術遭到中國大陸廠商凱明資訊科技控告侵權。對此，聯發科昨（18）日發布重大訊息指出，該案已進入司法程序，不予評論；以目前所得資訊，該訴訟案件並未對公司造成重大影響。

中國大陸媒體今日頭條在一篇「全球將進入5G時代─提醒企業應愈來愈注重對知識產權的保護」文章中提及，聯發科涉入TD-SCDMA專利糾紛，遭到中國凱明資訊科技控告侵害其TD-SCDMA晶片權利，目前雙方正在訴訟中。產業界指出，TD-SCDMA是中國通訊技術在5G時代的重要突破，涉及巨大商機，對聯發科提告，是本土業者保護自家市場的重要策略。

凱明認為，聯發科在2010年收購蘇州傲世通公司，藉由傲世通得到TD-SCDMA關鍵技術，推出TD-SCDMA智慧型手機晶片。但傲世通是由原凱明技術長方明帶領凱明技術團隊創立，成立短短一年多的時間就推出TD-SCDMA晶片，晶片和專利都有侵犯凱明專利之嫌，點名併購傲世通的聯發科侵權，展開訴訟。

TD-SCDMA是中國大陸特有的3G規格。聯發科最早切入智慧型手機市場時，推出支援TD-SCDMA和WCDMA兩大規格解決方案。