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聯發科 傳拿下蘋果音箱訂單

2018-05-19 00:53經濟日報 記者謝佳雯／台北報導

市場傳出，蘋果正開發平價版的HomePod智慧音箱，將掛旗下品牌Beats的商標，晶片供應商已選定聯發科。聯發科則表示一向不評論客戶端資訊。

科技大廠開發智慧音箱，結合語音助理功能，在近兩年爆紅，蘋果今年正式加入戰場，名為「HomePod」的產品在1月對外發表、2月9日正式上市銷售，訂價高達349美元（折合新台幣約10,470元）。

蘋果的HomePod採取高價策略，但競爭對手Amazon、Google等業者的同款產品大約100美元左右的價位，現行智慧音箱龍頭Amazon的入門Echo Dot僅49.99美元，最近Google推出的 Home Mini也只要49美元，更凸顯價格落差，上市後銷售情況先熱後冷。

諮詢機構指出，因蘋果的HomePod在第1季實際銷售期間只有一個多月，加上定價遠高於其他競爭對手，因此比較基準可能失真，但市場傳出，蘋果正在開發平價版HomePod。

在各大品牌智慧音箱中，聯發科有一定占有率，包括Amazon Echo系列、阿里巴巴天貓精靈X1都採用聯發科解決方案，研調機構預估，到2020年，智慧音箱市場規模將達到1億台。早在去年，市場就盛傳聯發科組成團隊爭取蘋果訂單，並朝手機基頻（Modem）晶片、CDMA的IP、Wi-Fi客製化晶片（ASIC）和智慧音箱HomaPod晶片、無線充電等五大方向卡位，現在看來，智慧音箱成為進度最快的產品線。

至於手機基頻晶片方面，因為開案時間較長，以產品設計時間來看，手機晶片供應鏈預估，聯發科最快在2019年才有機會拿到蘋果iPhone的訂單。

蘋果2015年5月宣布以30億美元的價格收購Beats Music和Beats Electronics，合稱Beats。

聯發科在智慧音箱市場布局概況 圖／經濟日報提供
聯發科在智慧音箱市場布局概況 圖／經濟日報提供
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蘋果聯發科HomePod

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