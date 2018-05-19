科技廠搶進電競 瞄準年輕世代

2018-05-19 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／台北報導



電競是近年科技產業熱門題材，更是科技大廠切入年輕世代的重要管道。中華電信首度以參與4Gamers的B輪投資參與電競產業；電腦業者更是產品、選手、贊助比賽一起來。微星等大廠早就是電競戰隊或比賽贊助商，宏達電年初也舉辦虛擬實境（VR）電競邀請賽；包括小米、華碩則是投入電競手機開發。

中華電信表示，電競已成為全球最受關注的產業，台灣將電競產業納入運動產業，今年雅加達亞運把電競比賽列入示範項目，2022年的杭州亞運更將電競列為正式比賽項目，前景看好。

宏達電年初也舉辦《英雄防線：勇士們》虛擬實境電競邀請賽，期吸引更多電競高手加入VR遊戲行列。