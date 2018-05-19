4Gamers創辦人黃智仁 用100萬創業

2018-05-19 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／台北報導



2017年11月底，上千名電競愛好者帶著「傢私」衝進台北花博公園爭艷館卡位亞洲最大電競嘉年華「WirForce 2017」，多國電競選手、知名遊戲實況主、玩家一起共度 80 小時不斷電遊戲連線派對(Lan Party)。

能讓年輕人、企業與大咖都主動投入的背後推手，是4Gamers創辦人黃智仁。他是阿根廷華僑，從小看爸爸做生意，「默學」各種招數，20歲時長輩給他1萬美元做生意基金，要他想辦法做滿一年，他選擇投入開電動玩具店，拿著獲利成績說服家人投資他開網咖，在網咖裡辦電競比賽，弄直播，迅速成為當地網咖第一名。

像所有華人家庭一樣，黃智仁從小愛電玩，爸爸卻很反對，父子間經常為了電玩起衝突，即使他後來開了網咖，生意很好，父親依然不希望他當電競選手，黃智仁於是跑到智利去當國家代表隊，徹底圓夢。

2013年，他用100萬元創立4Gamers，理想就是服務遊戲愛好者，開一個電競公司、專辦多人網路遊戲連線派對，還有相關雜誌，特別Lan Party是他最期待的聚會，所有高階玩家齊聚一堂，帶著配備，這種既要比實力又要比武器的「軍事競賽」簡直是電競迷的烏托邦。