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中華電阿里 注資電競新創

2018-05-19 00:51經濟日報 記者何佩儒／台北報導

中華電信首度跨入電競相關投資，昨（18）日宣布參與電競新創業者4Gamers（就肆電競公司） B輪投資，希望發展數位經濟，扶植台灣新創產業，與4Gamers攜手布局新南向東協電競市場。

中華電宣布參與新創業者4Gamers B輪投資。圖為2017年亞洲最大電競嘉年華...
中華電宣布參與新創業者4Gamers B輪投資。圖為2017年亞洲最大電競嘉年華WirForce。 本報系資料庫
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中華電信董事長鄭優表示，中華電信看好電競產業的發展，台灣擁有高品質寬頻網路、遊戲產業及電競人才的完整電競生態圈，透過轉投資電競新創業者4Gamers，短期可深入電競年輕客群，開發電競寬頻、影音等新興數位服務；長期則藉4Gamers輸出台灣電競經驗，共同進軍東南亞電競生態系，具有高度策略綜效。

4Gamers執行長黃智仁表示，B輪投資由中華電信、阿里巴巴台灣創業者基金與中華開發資本共同投資。未來藉由中華電信的台灣領導地位與東南亞長期布局基礎，結合4Gamers過去四年在台灣成功驗證的電競生態鏈商業模式，將商業模式複製到東協各國，持續帶動營運、並提高台灣電競產業的國際地位。

中華電信與4Gamers都未透露此次投資金額與持股比率等相關細節。

黃智仁指出，B輪投資後將加強與中華電信合作，雙方共同設計與優化更符合玩家需求的產品，透過4Gamers的社群網絡，及時與玩家溝通與推廣。4Gamers將進行營運的重新定位，從大家熟知的電競賽事整合行銷服務，更進一步邁向以遊戲與電競為核心的泛娛樂領域，定義為一家遊戲（Gaming）公司，在電競領域以外發展更多類型的新興業務。

就肆電競成立於2013年，目前實收資本額5,010萬元。4Gamers的業務模式過去以 B2B（商業對商業）為主，設立賽事系統平台，在自有賽事品牌外，為其他機構提供電競賽事規劃、執行、轉播、報名、管理及行銷推廣解決方案。2014年創立4Gamers新聞網站與數位電競雜誌，以遊戲與電競相關內容深耕社群，持續發掘與培養專業主播賽評與各類專業人才，建立台灣電競生態鏈。

電子業投入電競產業 圖／經濟日報提供
電子業投入電競產業 圖／經濟日報提供
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