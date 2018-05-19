中華電阿里 注資電競新創

2018-05-19 00:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／台北報導



中華電信首度跨入電競相關投資，昨（18）日宣布參與電競新創業者4Gamers（就肆電競公司） B輪投資，希望發展數位經濟，扶植台灣新創產業，與4Gamers攜手布局新南向東協電競市場。 中華電宣布參與新創業者4Gamers B輪投資。圖為2017年亞洲最大電競嘉年華WirForce。 本報系資料庫 分享 facebook

中華電信董事長鄭優表示，中華電信看好電競產業的發展，台灣擁有高品質寬頻網路、遊戲產業及電競人才的完整電競生態圈，透過轉投資電競新創業者4Gamers，短期可深入電競年輕客群，開發電競寬頻、影音等新興數位服務；長期則藉4Gamers輸出台灣電競經驗，共同進軍東南亞電競生態系，具有高度策略綜效。

4Gamers執行長黃智仁表示，B輪投資由中華電信、阿里巴巴台灣創業者基金與中華開發資本共同投資。未來藉由中華電信的台灣領導地位與東南亞長期布局基礎，結合4Gamers過去四年在台灣成功驗證的電競生態鏈商業模式，將商業模式複製到東協各國，持續帶動營運、並提高台灣電競產業的國際地位。

中華電信與4Gamers都未透露此次投資金額與持股比率等相關細節。

黃智仁指出，B輪投資後將加強與中華電信合作，雙方共同設計與優化更符合玩家需求的產品，透過4Gamers的社群網絡，及時與玩家溝通與推廣。4Gamers將進行營運的重新定位，從大家熟知的電競賽事整合行銷服務，更進一步邁向以遊戲與電競為核心的泛娛樂領域，定義為一家遊戲（Gaming）公司，在電競領域以外發展更多類型的新興業務。