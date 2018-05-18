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專家：Mini LED液晶面板 年底有機會量產

2018-05-18 21:37中央社 台北18日電

專家指出，微發光二極體顯示面板雖被業界視為可能取代液晶面板的新一代技術，但過渡期可能先推出採迷你發光二極體（Mini LED）背光源的液晶面板，最快今年底可能量產。

蘋果去年推出首支有機發光二極體（OLED）面板的手機，帶動OLED面板風潮，但友達董事長彭(雙)浪曾公開表示，OLED面板廠的建廠成本實在太高，且韓廠已大幅領先，現階段不會投資新建OLED面板廠。

彭(雙)浪認為，台灣面板廠比較有機會推動的產業模式，就是投入微發光二極體（Micro LED）顯示面板，並先一步生產採用Mini LED背光源的液晶面板。

國際數據資訊公司（IDC）資深研究經理徐美雯表示，Micro LED的LED晶片非常細小，生產過程中有巨量移轉的技術難關，但Mini LED晶片相對較大，製程也較容易。

徐美雯指出，採用Mini LED背光源的液晶面板，只是將現有的LED背光源換成更細小的Mini LED，因此量產時程將遠比Micro LED面板快非常多。

她說，由於採用Mini LED背光源的液晶面板仍為「液晶面板」，也就是目前台灣消費者常見的液晶螢幕，可以採用傳統的非晶矽製程，也可以採用低溫多晶矽製程，當然也可採用金屬氧化物製程。

她評估，採Mini LED背光源的液晶面板有機會在今年底量產，最慢或許在明年底以前量產，將可望先應用在手機、液晶監視器（Monitor）。

業界指出，除台廠友達、群創開發Micro LED顯示面板，並將先推出採Mini LED背光源的液晶面板之外，中國大陸面板廠京東方、南韓面板廠樂金顯示器（LGDisplay）、日廠日本顯示器公司（JDI）也積極投入相關技術研發，並有機會與台廠一樣推出產品。

面板LED二極體

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