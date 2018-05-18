新興亞洲 具多元投資機會

2018-05-18 08:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



亞洲為新興市場的領頭羊，不少亞洲國家都帶有各自獨特的投資題材，隨著全球經濟溫和復甦、新興國家政經情勢趨穩、改革持續進行等，企業獲利成長、股市評價面相對折價，富蘭克林坦伯頓新興市場團隊已觀察到亞洲更多高品質、提供優質股東權益報酬的企業，投資前景相當樂觀。

亞洲各國經濟發展程度不一，產業結構之多樣性，也造就出各國不同的投資主題，例如以產業佔MSCI各國指數比重來看，新加坡、印尼、馬來西亞及巴基斯坦的第一大產業為銀行業，台灣與南韓則以半導題及科技硬體產業為主，中國以網路軟體服務產業佔比最高，印度產業較為分散、比重最高的科技服務業僅15.6%。

中國從「高速成長期」轉換至「質重於量」的經濟轉型模式，金融業去槓桿及供給側改革有成，中國正穩步邁向轉型之路，而截至3月底MSCI中國指數預估本益比為11.6倍，股價評價合理，但獲利尚有改善空間。

印度擁有人口紅利與長期成長性，中產階級人口成長與消費將是印度長期成長的重要動能，預期2017到2020財年Nifty指數每股獲利的年複合成長率達18.6%；台灣與南韓則身居全球科技價值鏈的重角，東協國家則是有消費力大增、內需強勁等多元特色。

亞洲在科技創新上具備創新動能，能提供高端科技軟硬體，同時也是快速發展電子商務產業的區域，加上費用低廉的網路日漸普及，有利亞洲科技產業發展，截至3月底，新興亞洲科技與消費類股佔MSCI亞洲（不含日本）指數已有38%、14%，遠高於其他新興市場的比重。

此外，中產階級對高端商品與服務需求快速成長，帶動消費市場升級，消費金額在2015年到2020年間可望顯著成長343%。

亞洲為新興市場的領頭羊，不少亞洲國家都帶有各自獨特的投資題材，隨著全球經濟溫和復甦、新興國家政經情勢趨穩、改革持續進行等，企業獲利成長、股市評價面相對折價，富蘭克林坦伯頓新興市場團隊已觀察到亞洲更多高品質、提供優質股東權益報酬的企業，投資前景相當樂觀。