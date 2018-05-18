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賴揆：台灣將成為智慧國家

2018-05-18 01:36經濟日報 記者簡永祥／台北報導

行政院長賴清德昨（17）日親訪竹科，除與台積電董事長張忠謀見面之外，並與半導體產業諸多大老會談。賴揆表示，台灣半導體產業已成長茁壯，長成一棵大樹，他希望能借助這棵大樹，再嫁接到其他產業，激發包括人工智慧、大數據、雲端運算，與自駕車等新創產業，結成累累的果實，讓台灣成為智慧國家。

賴清德昨天下午展開第三場產業之旅，帶領經濟部長沈榮津、財政部長許虞哲、科技部長陳良基與教育部長吳茂昆等內閣閣員，參訪台積電竹科總部，並與半導體產業代表交流座談。

賴清德強調，半導體產業在台灣的重要性大，第一，台灣半導體產業廠商共有290家，從業人數24萬人，產值達到2.4兆元。第二是外溢效果，一個半導體的工作，將帶來八個衍生的工作。第三，台灣已經成為全球最大的邏輯晶片製程基地，台積電全球市占率高達56%，封測產業是全球第一；IC設計居全球第二。

他重申，台灣是全球非常重要的半導體國家，這次與半導體業者會談，希望借由這些廠商的力量，讓政府提出的前瞻基礎建設、5+2產業創新等政策更加落實。

賴清德強調，政府會努力協助半導體業者解決水、電、土地、人才等問題，並鬆綁法令，讓企業界有寬廣空間，可以在國際市場上與其他人競爭。

半導體台積電賴清德

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