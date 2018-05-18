鴻海進軍半導體／第一步 可能瞄準IC設計

鴻海董事長郭台銘宣布進軍半導體業，業界評估，以郭董透露目前集團半導體人員編制約數百人研判，應該會先以IC設計為主，從鴻海極力發展工業互聯網、8K+5G等布局來看，面板驅動IC、網通相關IC都可能是優先標的。

談到鴻海發展半導體可能先鎖定IC設計領域，國內IC設計大廠認為，對台廠而言，鴻海距離大家還很遙遠，反而是狠砸幾千億元布建半導體的中國大陸威脅更近，但市場競爭是常態，平常就要做好準備。