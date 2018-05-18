鴻海進軍半導體／第一步 可能瞄準IC設計

相關新聞
林恩平轉投資 圍繞醫療領域2018-05-18 01:36
Yahoo奇摩母公司Oath要募百名菁英2018-05-18 01:36
引進大品牌 富邦媒搶百貨生意2018-05-18 01:36
FII戰略投資名單 百度、阿里入圍2018-05-18 01:36
FII聯合艦隊 搶陸兆元商機2018-05-18 01:36
賴揆：台灣將成為智慧國家2018-05-18 01:36
郭台銘：向李嘉誠學習…工作到90歲2018-05-18 01:36
大立光今年資本支出 拚新高2018-05-18 01:36
富邦媒超越網家 躍網購龍頭2018-05-18 01:36
魏哲家：AI+5G帶動需求爆發2018-05-18 01:36
郭台銘霸氣宣示 鴻海要進軍半導體2018-05-18 01:36
化敵為友 大立光搶下三星單2018-05-18 01:36
賴揆訪竹科 半導體業者頻問「5缺」2018-05-18 01:10
郭台銘大陸演講：半導體一定會做2018-05-18 00:19
Oath台灣徵才逾百人 首推電商儲備菁英培訓2018-05-17 21:14
賴清德3小時座談 半導體業者：感受誠意2018-05-17 21:00
東芝半導體通過中國反壟斷法審查 將如期出售2018-05-17 20:04
鴻海FII傳BAT想參與 郭台銘推工業互聯網平台2018-05-17 19:36
賴清德：灌溉半導體大樹 從育才、留才、攬才著手2018-05-17 16:40
賴清德：半導體是智慧國家的重要基礎2018-05-17 16:22
快來！應徵還領車馬費 大江生醫北中南徵才大手筆2018-05-17 15:45
台灣之星宣布總用戶突破206萬 營運現金流量轉正2018-05-17 15:14
郭台銘：推工業互聯網 半導體一定會做2018-05-17 14:49
3業者捐蘭嶼首座太陽能電站2018-05-17 14:32
郭台銘力推工業互聯網 再提「能呷百二」2018-05-17 14:32
郭台銘：富士康正在發展區塊鏈金融2018-05-17 14:29
曾繁城讚張忠謀：持續追求進步值得敬佩2018-05-17 13:55
2018年富邦投資論壇 聚焦人工智慧2018-05-17 13:35
勝麗車用CIS封測吃補 Q2業績估創9季高點2018-05-17 12:54
中小企業數位轉型商機 電信業搶進2018-05-17 12:53
如興董座：下半年接單全滿 新客戶助攻2018-05-17 12:00
宏碁電競助攻 星馬市占奪冠2018-05-17 11:27
創意展望樂觀 總經理：今年會有不錯成長2018-05-17 11:08
達方4月每股盈餘0.35元 受惠MLCC漲勢2018-05-17 10:55
英利-KY募資Q3完成 今年EPS衝新高2018-05-17 10:39
智崴多人體感VR遊戲上陣 股價漲逾1%2018-05-17 10:12
MLCC傳漲勢有衝擊 台廠三巨頭跌勢明顯2018-05-17 10:08
碩禾Q2營收可望逐月高 季增逾15%2018-05-17 10:07
資策會推動跨領域人才 培育有成2018-05-17 08:54
熱門文章
郭台銘：推工業互聯網 半導體一定會做2018-05-17 14:49
產金分離、金金分離傻傻分不清 一次讓你搞懂2018-05-17 19:54
郭台銘：基因檢測我至少能活到120歲 要向李嘉誠學習2018-05-17 12:14
彭雪芬違反金金分離新制 將辭新光金董事2018-05-17 22:43
新店央北標地紅不讓 金控也瘋狂2018-05-17 12:05
520北台推案創四年新高 青埔死灰復燃2018-05-17 10:11
影／台灣生產世界第一的東西 連美國大兵都愛2018-05-17 17:15
退休準備做不足 輕熟女比美魔女更憂慮2018-05-17 06:04
高資產族想富過三代 有沒有保險差很大2018-05-17 12:23
賴清德：半導體是智慧國家的重要基礎2018-05-17 16:22
金金分離公股不適用民股 彭雪芬先中槍2018-05-17 17:16
台灣之星宣布總用戶突破206萬 營運現金流量轉正2018-05-17 15:14
MLCC傳漲勢有衝擊 台廠三巨頭跌勢明顯2018-05-17 10:08
三井物產也要投入台灣風電 傳擬入股海龍風場2018-05-17 06:51
這張卡沒有現金回饋也沒有紅利點數 有效卡卻高達82％2018-05-17 16:41
心疼員工！企業財務長不理京城銀企金幹部 戴誠志拒貸2018-05-17 14:02
報稅月過了一半 完成報稅的民眾不到一半2018-05-17 05:49
郭台銘：富士康正在發展區塊鏈金融2018-05-17 14:29
台灣之星單月EBITDA轉正 明年拚獲利2018-05-17 15:03
何奕達辭任 永豐銀副董座又懸缺了2018-05-17 14:33
金管會宣布金金分離規定 彭雪芬也被波及2018-05-17 17:53
金管會公布自然人董事規定 大型金控、銀行影響最大2018-05-17 16:49
獨董指控財報不實掏空 英格爾反駁2018-05-17 10:54
台灣製造Corolla 獲中東年度風雲車2018-05-17 09:38
委託書徵求門檻拉高 4金控恐受影響2018-05-17 22:18
賴清德3小時座談 半導體業者：感受誠意2018-05-17 21:00
突破陸禁廢令 永豐餘擬秸桿代部分紙漿2018-05-17 09:08
郭台銘力推工業互聯網 再提「能呷百二」2018-05-17 14:32
最受網友歡迎的企業家 張國煒：努力讓星宇盡善盡美2018-05-17 21:25
這家銀行員工平均年薪破百萬 還要加薪2018-05-17 23:14
東芝半導體通過中國反壟斷法審查 將如期出售2018-05-17 20:04
影／直擊星宇航空總部 張國煒親自導覽2018-05-17 11:19
金金分離等三大改革 金管會下午將公布2018-05-17 11:22
金金分離明年7月上路 金控董娘不能當其他金控董事2018-05-17 20:45
鴻海FII傳BAT想參與 郭台銘推工業互聯網平台2018-05-17 19:36
賴清德：灌溉半導體大樹 從育才、留才、攬才著手2018-05-17 16:40
寶佳質疑台新未公告3名董事候選人 台新金：一切依法2018-05-17 20:31
離岸風電聯貸案 立委憂成為慶富案第二2018-05-17 10:52
飛特立航空 發表全台最大醫療專機隊2018-05-17 14:32
投資人陳情大同現增是詐騙 證期局：審查中2018-05-17 20:49
留言