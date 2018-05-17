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迎接「AI+娛樂」時代 愛奇藝接手百度電影票業務

2018-05-17 21:29聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中國大陸影音網路平台愛奇藝在美國那斯達克上市後，其創始人兼CEO龔宇今天（17日）在「2018愛奇藝世界大會」上宣布，兩個月前愛奇藝與百度達成協議，百度旗下的電影票務相關資源將轉移到愛奇藝，愛奇藝繼續擴大業務規模形成蘋果園式生態系統。

百度糯米是百度電影票業務的營運主體，但隨著百度O2O（Online To Offline）戰略收縮，百度糯米也在線票務平台的競爭中掉隊。此前有消息指出，愛奇藝以2億美元的價格收購了百度糯米，但該消息未獲雙方官方證實。百度為愛奇藝最大股東，持有愛奇藝69.6%股權。

愛奇藝今年3月29日在美國那斯達克（NASDAQ）上市，大陸官媒「中國日報」報導，截至16日，愛奇藝總市值達155.64億美元。

談及上市，龔宇說，美國有紐約證券交易所（NYSE）和那斯達克兩個交易所，上市門檻相同，股價及公司價值完全一樣，大部分中國大陸企業在美國上市都選擇紐交所，而愛奇藝之所以選擇那斯達克，「是為了品牌，為了強調愛奇藝是一家科技公司，因為全球大部分科技公司在那斯達克上市。」

「不同於其他科技公司，愛奇藝DNA的隻螺旋結構，一個鏈條是科技，一條是娛樂創意。」龔宇強調，經過八年發展，愛奇藝的業務不斷壯大，已經不單單是一家視頻網站，除了占八成流量的電影、劇集、動漫、綜藝，另有兩成流量的小說、漫畫、輕小說（圖加文的小說）的多領域內容平台，形成蘋果園式生態系統。

愛奇藝已有培養新演員的「天鵝計劃」、投資孵化新製作公司的「幼虎計劃」、扶持青年導演拍院線大片的「飛鷹計劃」、幫助優秀動漫創作人和製作團隊的「晨星計劃」、扶持優秀愛奇藝號的「北極星計劃」、也先後開啟，連接到娛樂產業的方方面面。

龔宇說，在內容領域之外，愛奇藝更與百度、京東、大地院線等平台強強聯合，分別推出「百愛計劃」、「京愛計劃」、「大愛計劃」，在科技、電商、院線等向度，進一步拓展行業邊界。

談及未來娛樂行業發展，龔宇指出，AI時代來臨，娛樂行業從原有的「互聯網＋娛樂」進入「AI＋娛樂」的全新時代，未來的娛樂是AI的娛樂，創作者和平台將透過AI技術為用戶做個性化創作和精準推送。

龔宇指出，愛奇藝早已開始著手搭建AI生態系統，目前愛奇藝已經將AI技術用於內容創作、生產、分發、播放、貨幣化、客戶服務等環節實現AI科技賦能內容生態系統，讓用戶體驗更好的同時，也讓廣告主獲得更高回報。

藝奇藝很早就開發VR影視，現已積極準備迎接「AI＋娛樂」全新時代來臨。（特派記者...
藝奇藝很早就開發VR影視，現已積極準備迎接「AI＋娛樂」全新時代來臨。（特派記者林庭瑤／攝影）
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在內容領域之外，愛奇藝更與百度、京東、大地院線等平台強強聯合。（愛奇藝提供）
在內容領域之外，愛奇藝更與百度、京東、大地院線等平台強強聯合。（愛奇藝提供）
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愛奇藝創始人龔宇強調，經過八年發展，愛奇藝的業務不斷壯大，已經不單是一家視頻網站...
愛奇藝創始人龔宇強調，經過八年發展，愛奇藝的業務不斷壯大，已經不單是一家視頻網站，形成蘋果園式生態系統。（愛奇藝提供）
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愛奇藝百度那斯達克

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