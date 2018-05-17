北美電子煙／菸產業安全標準出爐 UL 8139 獲認可

2018-05-17 21:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球安全科學領導機構 UL (Underwriters Laboratories) 宣布，針對電子煙/菸的安全標準 UL 8139 獲美國國家標準協會（ANSI）和加拿大標準委員會（SCC）認可，正式成為北美國家標準 ANSI/CAN/UL 8139。UL 開發此標準的目的，是希望透過評估、測試和認證，幫助製造商減少電子煙/菸和霧化設備（也稱為 ENDS，即電子尼古丁輸送系統）中使用的鋰電池危險性。

根據美國消防局發佈的《美國電子煙/菸火災和爆炸報告》（2009 - 2016）顯示，由於電子煙/菸火災和爆炸事件造成的人身傷害及財產損失日漸增多，而劣質和被誤用的鋰電池是導致電子煙/菸火災和爆炸的主要原因。

UL 副總裁暨電子科技產業部總經理 Ghislain Devouge 表示，致力於幫助製造商打造更安全的產品，並將這些產品推向市場，以強化消費者的信心。UL 8139 標準的發展制定是與政府機構和標準機構協同努力的結果，其目的是為了進一步保障消費者安全。

UL 8139 標準主要涉及電氣系統測試，包括電池、充電器，以及保護電路和針對電池安全、觸電和火災隱患的控制裝置。UL 8139 的規範不針對電子煙/菸耗材，如電子液體、其它氣溶膠物質、導油棉和其他微粒物質，也不包含使用任何產品耗材造成的心理和生理影響。另，電池可拆卸的電子煙/菸亦不在此規範內。

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