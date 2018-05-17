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台印電動車告捷 首簽合作備忘錄

2018-05-17 21:28經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

台印電動車產業合作告捷，外貿協會董事長黃志芳17日宣布，國內電動機車廠其昜科技18日將與印度電動機車大廠Hero Eco集團旗下的Hero Electric簽署合作備忘錄，這也是台印電動車產業合作的新里程碑，對雙方共同搶食市場將有正面效益。

印度台灣形象展首度舉行，共有130廠商、230攤位展出，地點位在印度首都新德里，展出時程三天（17-19日），有六大主軸包括電動車、綠能、環保、醫療、觀光、生活等。黃志芳透露，僅三天展期即可能創造約5,000萬美元商機，他也在展會揭幕前宣布此項合作案。

此次印度台灣形象展，台印雙方出席者除了黃志芳代表主辦方外，還有台灣駐印度大使田中光，另外印度方則有印度貿易推廣組織主席暨總經理哥雅（L. C Goyal）等印度重量級產業界人士與會。

黃志芳表示，經過近一年的努力，於18日貿協在印度新德里舉辦的電動車產業論壇上，其昜科技將與印度Hero Electric簽署合作備忘錄儀式。據悉，雙方去年開始洽談合作，由於台灣有整車的全面解決方案，不少大廠對台灣的電動車技術很有興趣，都已經在深入洽談階段，未來將陸續開花結果。

外貿協會今年首季成立「台灣電動車行銷聯盟」，以國家隊的姿態聯手搶攻新南向電動車商機，加入聯盟的台廠除了其昜科技外，另還包括Gogoro、三陽、光陽、宏佳騰、中華汽車等30餘家業者。

據了解，在貿協的領軍之下，印度的各大車廠均表達與我合作的意願，希望藉由台廠的電動車產業鏈經驗與技術，共同搶攻未來的印度綠能交通市場。這些印度大廠包括全球最大摩托車製造商Hero MotoCorp、印度最大商用汽車製造商Ashok Leyland、印度著名汽車品牌Mahindra & Mahindra，以及電動機車大廠Hero Eco集團旗下的Hero Electric。

另外，黃志芳也表示，由於印度是新南向政策的關鍵市場，明年起將持續在印度的其他大城市舉辦台灣形象展，其中，孟買、加爾各答、班加羅爾應為首選。

黃志芳說，印度將成全球產業的盛宴，為此貿協將在印度舉辦更多的活動，除了明年的印台形象展，今年6月貿協也將籌組台灣汽車零組件及工具赴印度貿訪團，9月的南亞拓銷團也將造訪印度，之後，10月4日到6日也將在班加羅爾舉辦Smart Asia展。

台印雙方共同出席印度台灣形象展揭幕，包括貿協董事長黃志芳（左四），駐印度代表處田...
台印雙方共同出席印度台灣形象展揭幕，包括貿協董事長黃志芳（左四），駐印度代表處田中光（左三），ITPO主席暨總經理哥雅（L. C Goyal，右二）。記者黃文奇/攝影
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印度電動車黃志芳

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