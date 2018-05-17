東芝半導體通過中國反壟斷法審查 將如期出售

2018-05-17 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



NHK等日本媒體報導，東芝(Toshiba)已經接獲中國大陸通知，東芝半導體事業的出售案已通過反壟斷法的審查，東芝將可望按原定計畫進行出售。

東芝去年9月通過以2兆日圓將半導體事業出售給美國投資基金貝恩資本為首的日美韓聯盟。這件出售案必須經八個國家、地區反壟斷法的審查，中國大陸是最後一個完成審查的國家。關係人士透露，17日午後中國大陸正式通知同意該售案。

日美韓聯盟將在下個月1日向東芝支付約定的2兆日圓，完成這起售案。