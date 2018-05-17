親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

他犧牲愛車擋昏迷駕駛 善行曝光獲車商贈新車

東芝半導體通過中國反壟斷法審查 將如期出售

2018-05-17 20:04聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

NHK等日本媒體報導，東芝(Toshiba)已經接獲中國大陸通知，東芝半導體事業的出售案已通過反壟斷法的審查，東芝將可望按原定計畫進行出售。

東芝去年9月通過以2兆日圓將半導體事業出售給美國投資基金貝恩資本為首的日美韓聯盟。這件出售案必須經八個國家、地區反壟斷法的審查，中國大陸是最後一個完成審查的國家。關係人士透露，17日午後中國大陸正式通知同意該售案。

日美韓聯盟將在下個月1日向東芝支付約定的2兆日圓，完成這起售案。

東芝半導體

相關新聞

郭台銘：富士康正在發展區塊鏈金融

2018-05-17 14:29

鴻海FII傳BAT想參與 郭台銘推工業互聯網平台

2018-05-17 19:36

賴清德：灌溉半導體大樹 從育才、留才、攬才著手

2018-05-17 16:40

賴清德：半導體是智慧國家的重要基礎

2018-05-17 16:22

快來！應徵還領車馬費 大江生醫北中南徵才大手筆

2018-05-17 15:45

台灣之星宣布總用戶突破206萬 營運現金流量轉正

2018-05-17 15:14

郭台銘：推工業互聯網 半導體一定會做

2018-05-17 14:49

3業者捐蘭嶼首座太陽能電站

2018-05-17 14:32

郭台銘力推工業互聯網 再提「能呷百二」

2018-05-17 14:32

曾繁城讚張忠謀：持續追求進步值得敬佩

2018-05-17 13:55

2018年富邦投資論壇 聚焦人工智慧

2018-05-17 13:35

勝麗車用CIS封測吃補 Q2業績估創9季高點

2018-05-17 12:54

中小企業數位轉型商機 電信業搶進

2018-05-17 12:53

如興董座：下半年接單全滿 新客戶助攻

2018-05-17 12:00

宏碁電競助攻 星馬市占奪冠

2018-05-17 11:27

創意展望樂觀 總經理：今年會有不錯成長

2018-05-17 11:08

達方4月每股盈餘0.35元 受惠MLCC漲勢

2018-05-17 10:55

英利-KY募資Q3完成 今年EPS衝新高

2018-05-17 10:39

智崴多人體感VR遊戲上陣 股價漲逾1%

2018-05-17 10:12

MLCC傳漲勢有衝擊 台廠三巨頭跌勢明顯

2018-05-17 10:08

碩禾Q2營收可望逐月高 季增逾15%

2018-05-17 10:07

資策會推動跨領域人才 培育有成

2018-05-17 08:54

電商除了砸錢 還要說出好故事

2018-05-17 03:40

三路並進 宏達電開創新局

2018-05-17 03:40

區塊鏈手機 讓個資不再全都露

2018-05-17 03:40

MLCC料源無虞 業界龍頭乘機拉PA市占

2018-05-17 03:40

兩大咖出馬談 日商村田允諾調撥MLCC產能

2018-05-17 03:40

美中貿易戰開打 聯發科腹背受敵

2018-05-17 03:40

行銷太燒錢 電商啟動募資戰

2018-05-17 03:40

宏達電 開發區塊鏈手機

2018-05-17 03:40

高通槓聯發科 拿下OPPO訂單

2018-05-17 03:40

MLCC龍頭策略大轉彎 和碩被動元件料源穩了

2018-05-17 03:40

村田點頭供貨 MLCC漲勢受衝擊

2018-05-17 00:54

總座出馬 搞定村田製作所

2018-05-17 00:54

被動元件龍頭策略轉彎 和碩、英業達解缺料危機

2018-05-17 00:48

吵了兩年 5G標準才要制定

2018-05-17 00:44

財經觀點／智能工業時代 生產鏈繞著消費者轉

2018-05-17 00:37

量子爭霸 富士通晶片出爐

2018-05-16 23:45

寬宏首季淨利年增488% 今年搶攻韓流

2018-05-16 22:02
看更多

熱門文章

MLCC龍頭策略大轉彎 和碩被動元件料源穩了

2018-05-17 03:40

張國煒的星宇 頭等艙將重出江湖

2018-05-17 03:40

高通槓聯發科 拿下OPPO訂單

2018-05-17 03:40

村田點頭供貨 MLCC漲勢受衝擊

2018-05-17 00:54

看好這架機 張國煒要拿照親飛

2018-05-17 03:40

星宇空姐怎麼穿？ 關鍵是這個

2018-05-17 03:40

郭台銘：基因檢測我至少能活到120歲 要向李嘉誠學習

2018-05-17 12:14

那些我們關注過的釘子戶都去哪了？

2018-05-17 00:54

郭台銘：推工業互聯網 半導體一定會做

2018-05-17 14:49

政院424億元大方送 你有資格領3萬元育兒津貼？

2018-05-16 21:03

520北台推案創四年新高 青埔死灰復燃

2018-05-17 10:11

獨董指控 英格爾遭掏空40億

2018-05-17 03:40

退休準備做不足 輕熟女比美魔女更憂慮

2018-05-17 06:04

新店央北標地紅不讓 金控也瘋狂

2018-05-17 12:05

台塑越鋼2號高爐 18日點火

2018-05-17 03:40

富邦壽狂買 成金控持股大戶

2018-05-17 02:42

MLCC料源無虞 業界龍頭乘機拉PA市占

2018-05-17 03:40

三路並進 宏達電開創新局

2018-05-17 03:40

高資產族想富過三代 有沒有保險差很大

2018-05-17 12:23

兩大咖出馬談 日商村田允諾調撥MLCC產能

2018-05-17 03:40

影／台灣生產世界第一的東西 連美國大兵都愛

2018-05-17 17:15

美中貿易戰開打 聯發科腹背受敵

2018-05-17 03:40

公股銀缺席離岸風電聯貸 財部：缺風險評估人才

2018-05-16 20:31

張國煒：一樣是熱情航空迷 我只是多了機會

2018-05-17 03:40

三井物產也要投入台灣風電 傳擬入股海龍風場

2018-05-17 06:51

總座出馬 搞定村田製作所

2018-05-17 00:54

低薪上市櫃揭露 訂三指標

2018-05-17 03:08

主權基金 也愛台灣金融股

2018-05-17 02:42

台灣之星宣布總用戶突破206萬 營運現金流量轉正

2018-05-17 15:14

MLCC傳漲勢有衝擊 台廠三巨頭跌勢明顯

2018-05-17 10:08

金金分離公股不適用民股 彭雪芬先中槍

2018-05-17 17:16

賴清德：半導體是智慧國家的重要基礎

2018-05-17 16:22

國巨聲明 福利優於同業

2018-05-17 03:08

量子爭霸 富士通晶片出爐

2018-05-16 23:45

報稅月過了一半 完成報稅的民眾不到一半

2018-05-17 05:49

被動元件龍頭策略轉彎 和碩、英業達解缺料危機

2018-05-17 00:48

心疼員工！企業財務長不理京城銀企金幹部 戴誠志拒貸

2018-05-17 14:02

公股銀衝信用卡 祭有感回饋

2018-05-17 01:04

挺航管員 張國煒力促政府加薪

2018-05-17 03:40

薪情落差大 誰是慣老闆？

2018-05-17 03:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top