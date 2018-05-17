親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

王傳一驚爆已婚將當爸！對象竟曾與孫鵬傳緋聞

球后換新髮型 戴資穎：因為我怕變禿頭

政院通過無人載具實驗條例 最長實驗4年

2018-05-17 16:53中央社 台北17日電

行政院副發言人丁允恭。 聯合報系記者林河名／攝影
行政院副發言人丁允恭。 聯合報系記者林河名／攝影
分享

行政院會今天通過「無人載具科技創新實驗條例」草案，未來自駕車無人機等進行創新實驗時，將可排除適用部分交通法規的規定，實驗期間原則1年，最長4年。法案後續送立院審議。

行政院副發言人丁允恭轉述，行政院長賴清德上午在行政院會時表示，為因應無人載具科技興起及國際發展趨勢，因此援引監理沙盒精神，擬定無人載具科技創新實驗條例草案，營造合理且安全的創新測試場域，以促進相關產業發展。

經濟部簡報指出，草案同時針對自駕車、無人機及自駕船等無人載具進行立法，將使產學研各界於實際場域進行無人載具的科技、服務及營運模式的創新實驗時，能夠在特定範圍及條件下，暫時排除適用相關監理規範。

根據草案規定，無人載具指車輛、航空器、船舶等結合無人駕駛的交通工具；經核准進行創新實驗期間，將可排除適用道路交通管理處罰條例、民用航空法、船舶法、船員法、電信法等部分規定，例如可不用符合車輛檢驗要求、駕照與執業登記等。

草案原則上對無人載具給予1年創新實驗期，必要時可申請延長1年；若發現有法規調適需求，且目的事業主管機關認可有修法必要時，可再申請延長，全程最多以4年為限。

草案規定，無人載具實驗的申請、延期或變更，由經濟部召開審查會議，邀集目的事業主管機關、中央及地方相關機關代表、法律與相關領域專家與學者等代表，進行審核，並須於受理申請後60天內完成審核。

為確保實驗期間安全，草案規定申請者需提出保險規劃，並於無人載具或實驗場域，以適當方式進行告示；若發生安全事故，申請人應依法負賠償責任，並應主動即時通報主管機關事故狀況及後續處理方式；主管機關也可暫停實驗計畫。

無人機經濟部自駕車

相關新聞

賴清德：灌溉半導體大樹 從育才、留才、攬才著手

2018-05-17 16:40

快來！應徵還領車馬費 大江生醫北中南徵才大手筆

2018-05-17 15:45

台灣之星宣布總用戶突破206萬 營運現金流量轉正

2018-05-17 15:14

郭台銘：推工業互聯網 半導體一定會做

2018-05-17 14:49

3業者捐蘭嶼首座太陽能電站

2018-05-17 14:32

郭台銘力推工業互聯網 再提「能呷百二」

2018-05-17 14:32

曾繁城讚張忠謀：持續追求進步值得敬佩

2018-05-17 13:55

2018年富邦投資論壇 聚焦人工智慧

2018-05-17 13:35

勝麗車用CIS封測吃補 Q2業績估創9季高點

2018-05-17 12:54

中小企業數位轉型商機 電信業搶進

2018-05-17 12:53

如興董座：下半年接單全滿 新客戶助攻

2018-05-17 12:00

宏碁電競助攻 星馬市占奪冠

2018-05-17 11:27

創意展望樂觀 總經理：今年會有不錯成長

2018-05-17 11:08

達方4月每股盈餘0.35元 受惠MLCC漲勢

2018-05-17 10:55

英利-KY募資Q3完成 今年EPS衝新高

2018-05-17 10:39

智崴多人體感VR遊戲上陣 股價漲逾1%

2018-05-17 10:12

MLCC傳漲勢有衝擊 台廠三巨頭跌勢明顯

2018-05-17 10:08

碩禾Q2營收可望逐月高 季增逾15%

2018-05-17 10:07

資策會推動跨領域人才 培育有成

2018-05-17 08:54

電商除了砸錢 還要說出好故事

2018-05-17 03:40

三路並進 宏達電開創新局

2018-05-17 03:40

區塊鏈手機 讓個資不再全都露

2018-05-17 03:40

MLCC料源無虞 業界龍頭乘機拉PA市占

2018-05-17 03:40

兩大咖出馬談 日商村田允諾調撥MLCC產能

2018-05-17 03:40

美中貿易戰開打 聯發科腹背受敵

2018-05-17 03:40

行銷太燒錢 電商啟動募資戰

2018-05-17 03:40

宏達電 開發區塊鏈手機

2018-05-17 03:40

高通槓聯發科 拿下OPPO訂單

2018-05-17 03:40

MLCC龍頭策略大轉彎 和碩被動元件料源穩了

2018-05-17 03:40

村田點頭供貨 MLCC漲勢受衝擊

2018-05-17 00:54

總座出馬 搞定村田製作所

2018-05-17 00:54

被動元件龍頭策略轉彎 和碩、英業達解缺料危機

2018-05-17 00:48

吵了兩年 5G標準才要制定

2018-05-17 00:44

財經觀點／智能工業時代 生產鏈繞著消費者轉

2018-05-17 00:37

量子爭霸 富士通晶片出爐

2018-05-16 23:45

寬宏首季淨利年增488% 今年搶攻韓流

2018-05-16 22:02

南亞科三大法人力拱 躋身百元俱樂部

2018-05-16 19:58

亞太租台灣大網路被七連罰 各罰240萬

2018-05-16 14:50

富士通強攻AI 秀DLU晶片

2018-05-16 14:47
看更多

熱門文章

MLCC龍頭策略大轉彎 和碩被動元件料源穩了

2018-05-17 03:40

張國煒的星宇 頭等艙將重出江湖

2018-05-17 03:40

村田點頭供貨 MLCC漲勢受衝擊

2018-05-17 00:54

高通槓聯發科 拿下OPPO訂單

2018-05-17 03:40

看好這架機 張國煒要拿照親飛

2018-05-17 03:40

星宇空姐怎麼穿？ 關鍵是這個

2018-05-17 03:40

那些我們關注過的釘子戶都去哪了？

2018-05-17 00:54

政院424億元大方送 你有資格領3萬元育兒津貼？

2018-05-16 21:03

郭台銘：基因檢測我至少能活到120歲 要向李嘉誠學習

2018-05-17 12:14

獨董指控 英格爾遭掏空40億

2018-05-17 03:40

520北台推案創四年新高 青埔死灰復燃

2018-05-17 10:11

退休準備做不足 輕熟女比美魔女更憂慮

2018-05-17 06:04

MLCC料源無虞 業界龍頭乘機拉PA市占

2018-05-17 03:40

富邦壽狂買 成金控持股大戶

2018-05-17 02:42

核三廠一號機今天歸隊 下午4點半正式併聯供電

2018-05-16 17:40

新店央北標地紅不讓 金控也瘋狂

2018-05-17 12:05

台塑越鋼2號高爐 18日點火

2018-05-17 03:40

國巨反駁員工薪資福利差 間接管理人員拿百萬

2018-05-16 18:28

三路並進 宏達電開創新局

2018-05-17 03:40

揭露低薪公司要有懲罰性 立委建議給負評發布加骷髏頭

2018-05-16 19:24

兩大咖出馬談 日商村田允諾調撥MLCC產能

2018-05-17 03:40

高資產族想富過三代 有沒有保險差很大

2018-05-17 12:23

郭台銘：推工業互聯網 半導體一定會做

2018-05-17 14:49

美中貿易戰開打 聯發科腹背受敵

2018-05-17 03:40

公股銀缺席離岸風電聯貸 財部：缺風險評估人才

2018-05-16 20:31

三井物產也要投入台灣風電 傳擬入股海龍風場

2018-05-17 06:51

張國煒：一樣是熱情航空迷 我只是多了機會

2018-05-17 03:40

低薪上市櫃揭露 訂三指標

2018-05-17 03:08

總座出馬 搞定村田製作所

2018-05-17 00:54

主權基金 也愛台灣金融股

2018-05-17 02:42

MLCC傳漲勢有衝擊 台廠三巨頭跌勢明顯

2018-05-17 10:08

國巨聲明 福利優於同業

2018-05-17 03:08

報稅月過了一半 完成報稅的民眾不到一半

2018-05-17 05:49

回到家立馬把零錢存進撲滿 他一年存了將近10萬元

2018-05-16 17:42

被動元件龍頭策略轉彎 和碩、英業達解缺料危機

2018-05-17 00:48

量子爭霸 富士通晶片出爐

2018-05-16 23:45

薪情落差大 誰是慣老闆？

2018-05-17 03:08

悠克公告營業範圍變更 18日開始停止交易

2018-05-16 22:17

網路報稅有哪八大優點 看過來

2018-05-16 20:28

吵了兩年 5G標準才要制定

2018-05-17 00:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top