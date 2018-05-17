政院通過無人載具實驗條例 最長實驗4年

2018-05-17 16:53 中央社 台北17日電



行政院副發言人丁允恭。 聯合報系記者林河名／攝影 分享 facebook

行政院會今天通過「無人載具科技創新實驗條例」草案，未來自駕車、無人機等進行創新實驗時，將可排除適用部分交通法規的規定，實驗期間原則1年，最長4年。法案後續送立院審議。

行政院副發言人丁允恭轉述，行政院長賴清德上午在行政院會時表示，為因應無人載具科技興起及國際發展趨勢，因此援引監理沙盒精神，擬定無人載具科技創新實驗條例草案，營造合理且安全的創新測試場域，以促進相關產業發展。

經濟部簡報指出，草案同時針對自駕車、無人機及自駕船等無人載具進行立法，將使產學研各界於實際場域進行無人載具的科技、服務及營運模式的創新實驗時，能夠在特定範圍及條件下，暫時排除適用相關監理規範。

根據草案規定，無人載具指車輛、航空器、船舶等結合無人駕駛的交通工具；經核准進行創新實驗期間，將可排除適用道路交通管理處罰條例、民用航空法、船舶法、船員法、電信法等部分規定，例如可不用符合車輛檢驗要求、駕照與執業登記等。

草案原則上對無人載具給予1年創新實驗期，必要時可申請延長1年；若發現有法規調適需求，且目的事業主管機關認可有修法必要時，可再申請延長，全程最多以4年為限。

草案規定，無人載具實驗的申請、延期或變更，由經濟部召開審查會議，邀集目的事業主管機關、中央及地方相關機關代表、法律與相關領域專家與學者等代表，進行審核，並須於受理申請後60天內完成審核。

為確保實驗期間安全，草案規定申請者需提出保險規劃，並於無人載具或實驗場域，以適當方式進行告示；若發生安全事故，申請人應依法負賠償責任，並應主動即時通報主管機關事故狀況及後續處理方式；主管機關也可暫停實驗計畫。