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達方4月每股盈餘0.35元 受惠MLCC漲勢

2018-05-17 10:55中央社 台北17日電

MLCC(積層陶瓷電容)缺貨漲價風潮帶動下，達方獲利表現顯著改善，4月單月稅後盈餘9800萬元，年增率180%，每股盈餘0.35元，單月獲利已是首季0.5元的7成。

達方因有一成業務與MLCC產品有關，5月初以來股價飆漲，15日股價最高來到49元，創波段新高，並改寫8年以來新高價，波段漲幅約5成，被主管機構要求公布4月獲利自結數。

達方公告4月單月營收新台幣16.3億元，年增18%，稅後盈餘9800萬元，年增率180%，每股盈餘0.35元，單月獲利已是第1季整季7成。累計1-4月稅後盈餘約2.38億元，每股盈餘0.82元。

展望第2季，達方表示，從目前市況看來，營收及獲利都還會較第1季呈現雙位數成長，預計會有一定程度的成長動能，除了MLCC外，包括鍵盤、電動自行車等產品也會成長，整體營運看法樂觀。

達方表示，下半年各型產品量產陸續展開，拉貨力道可望提升。在鍵盤產品方面，創新的磁浮鍵盤已獲客戶採用並進入量產，加上競爭力已居領先的背光與超薄鍵盤，持續開發高品質產品強化週邊元件事業的深度與廣度。

MLCC為主的被動元件與綠能事業則加速提升營收與獲利貢獻，預計自有產能的重啟可望在年底前開出，初估將可增加5%到10%的產能貢獻，新產能設備交期較長，還需要較長時間，預估供給吃緊的現況至少在年底前都難以解決。

達方未來的經營策略仍將聚焦在IT與綠能兩大產業，持續強化產品競爭力與掌握業務成長商機。

達方營收

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