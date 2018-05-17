總座出馬 搞定村田製作所

2018-05-17 00:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



和碩與英業達等台系組裝廠，與日本村田製作所的生意往來，長達一、二十年，加上英業達總經理巫永財與和碩執行長廖賜政親自出馬至日本洽談，台廠給的價格也不差，終於使得村田點頭答應全力支援台系組裝廠。

巫永財表示，英業達與日商的關係本來就好，他剛從日本回來，日商答應確保對英業達的積層陶瓷電容（MLCC）供貨，由於英業達在MLCC使用量太多，不能斷貨，加上品牌客戶的支持，使得英業達的供貨沒有問題。他強調，村田現在比川普還偉大，而且日商比較講道義。英業達2018第1季已經展開策略性備料。

至於和碩，據悉，是由執行長廖賜政領軍，上周帶領採購人員，並協同品牌廠華碩的採購人員，雙方聯合一同向村田製作所要貨。由於廖賜政這次採購數量龐大，使得MLCC的利潤佳，村田自然點頭答應。

據了解，2003年MLCC曾經缺貨過，當時華碩曾經與村田製作所簽約採購，並要求供貨MLCC，這次華碩與和碩聯手，華碩把當年的合約拿出來，也要求村田比照合約辦理。

英華達總經理何代水則說，英業達集團使用MLCC數量最多的是英華達，該公司已經策略性備料，加上英華達的客人，都是全球最大的公司，組裝廠與品牌大廠一起聯合，要求日商供貨，因此，不會有缺貨的問題。