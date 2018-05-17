村田點頭供貨 MLCC漲勢受衝擊

2018-05-17 00:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



全球被動元件龍頭村田製作所（Murata）策略轉彎，調撥部分產能，全力供貨和碩與英業達等台系組裝廠，台廠透過日商，來突破台灣被動元件廠的封鎖，使得積層陶瓷電容（MLCC）2018下半年供貨無虞，未來漲勢恐受衝擊。

MLCC價格2018年以來一日數變，而且有錢還買不到，組裝廠被迫改以競標方式，來取得MLCC，但這樣就算付了錢，也無法保證每次都能競標到料源，使得和碩與英業達等組裝廠，近期紛紛赴日本，尋求村田製作所及太陽誘電等日系MLCC廠的奧援。

據了解，和碩與村田製作所已簽定半年供貨合約，使得和碩2018下半年供貨無虞，村田每月供應10億顆MLCC給和碩，由於雙方簽的是保證拿貨的NCNR合約（Non Cancel Non Return），是村田點頭答應的因素之一。英業達也證實，近期剛從日本回來，獲得村田保證供貨的承諾。

供應鏈人士透露，村田製作所雖然主攻車用MLCC，因為車用的價格較好，不過，消費性電子所使用的MLCC價格一路飆漲，加上台系組裝廠，保證拿貨，而且採購數量龐大，對村田來說，利潤不會比車用產品差，因此，村田撥部分車用產能，轉做消費性電子的MLCC，來給台系組裝廠。

據了解，和碩本來要求供貨料號0402（使用在筆電等個人電腦產品）的MLCC，但村田製作所沒有，因此，改以供貨0201替代（使用在智慧手機等產品）。第2季是智慧手機最淡的季節，需求下滑，也使得村田有能力撥部分產能給台系組裝廠。

0201主要是使用在智慧手機上，並採用拐角設計，這與筆電等個人電腦（PC）產品的設計不太一樣，因此，和碩已經在總部開始更改設計，以配合使用0201的產品。

台系組裝廠這次本來要先後拜訪村田製作所與太陽誘電兩大日系MLCC廠，不過，受到村田一開始點頭答應大力支援產能，解決了台廠的供貨問題，太陽誘電也就不用再拜訪了。