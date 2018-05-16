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錠嵂保經實境秀 周二正式開打

2018-05-16 00:42經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

錠嵂保險經紀人打造網路實境節目《贏家定律》，是全台第一個金融業者獨家空前的網路實境秀，節目第2季自5月15日起播出，由千人中選出的最終20強進行挑戰賽，每月5、15、25日於贏家定律Youtube頻道、粉絲專頁、東森新聞雲粉絲團與大大平台播映，預計將於7月25日播出最後一集，誕生最大贏家。

贏家定律由錠嵂保經出資，與香港TVB轉投資的大大平台合作，為發掘勇於展現自我與具有領導特質的民眾所打造的實境節目，吸引將近千名民眾報名參與徵選，透過自我介紹的才藝展現、狀況題演繹、團隊合作競賽等海選環節，遴選出20名最終入圍者，進入節目進行獎金挑戰。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，錠嵂經營品牌不斷求新求變，除希望展現專業一面，亦期望讓人耳目一新，且更易親近。在收視群眾已從傳統媒體走向新媒體的時代，率先跳脫框架打造贏家定律，成為第一個藉由新媒體平台打造的網路實境節目，並融入贏家素質的DNA設置各項關卡，組隊PK競賽出最終贏家。

透過節目播出與海選活動舉辦，短短兩個月內，活動頁面已超過30萬瀏覽人次，成功將品牌印象及錠嵂所強調的贏家特質帶入新媒體網路族群心中。

贏家定律吸引983名參賽者報名，選手年齡層廣泛，其中年紀最長的參賽者與最小者相差37歲。而其背景亦來自各行各業，學生、直播主、上班族、金融從業人員、演員、歌手、健身教練皆有，每位參賽者都身懷絕技。

為展現其長才，20強入選者以無伴奏合唱(acapella)方式，重新編曲著名的「Cups」，並錄製MV，不但展現音樂長才更大秀舞技，影片中趙惠仙總經理亦親自演出，內容十分活潑有趣，影片可見贏家定律YOUTUBE頻道(http://bit.ly/winnershow-cups)。

錠嵂保經投資製作「贏家定律」網路實鏡秀，從983人海選中脫穎而出的20強競賽，正...
錠嵂保經投資製作「贏家定律」網路實鏡秀，從983人海選中脫穎而出的20強競賽，正式展開。錠嵂保經/提供
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