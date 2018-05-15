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中華電499優惠 變相延長

2018-05-15 04:26經濟日報 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄499元吃到飽資費方案將於今（15）日截止，電信三雄喊退場，卻在數位網路門市另開戰場。因數位網路門市可以登記到午夜12點，中華電信原本規定在數位門市預約登記後須在七天內到實體門市辦理，但宣稱業務量眾多，延長辦理時間至5月31日。業界人士評估這是變相延長，另兩家業者也隨時等著跟進調整。

中華電信強調，這是增加數位門市客戶的辦理時間，499元方案今日優惠到期會自然退場。

電信三雄499元吃到飽方案持續延燒，市場已經預期將爆發解約潮，原本單月申辦量約30萬門，可望提升到40萬門，因熱潮不退，昨日有電信業者指出熱潮遠超乎預期，申辦量肯定遠超過40萬門。

電信三雄門市昨天也持續大排長龍，消費者怨聲載道。昨天立法院與主管機關NCC都表示關切，NCC更表示一定開罰。

中華電信昨天說，499元方案可在實體門市及數位門市辦理，積極進行業務分流、簡化申辦流程、增加第一線人力，並在周末時延長實體門市營業時間。老客戶續約、攜碼（NP）及新申辦用戶只要15日晚上12時之前在數位門市完成「登記」，將延長到實體門市完成手續時的日期，從七天內（22日）完成一路延長到31日。

其他電信業者則指出這等同變相延長499元方案的優惠時間。中華電信表示，主要是網路門市登記者很多，七天內也處理不完，這是分流措施。

中華電信吃到飽

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