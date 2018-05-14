海外新廠攤提費用高 華映首季轉虧

2018-05-14 21:45 中央社 台北14日電



中華映管去年第1季每股賺0.26元，但今年第1季因淡季營收衰退，海外新廠產能利用率未能提升，折舊攤提費用較高，每股虧損0.16元。

華映公告，第1季合併營收新台幣68億4284萬元，較去年同期減少逾兩成，淨損10億5910.3萬，每股虧損0.16元。

華映蒲田6代線新廠去年7月量產，仍在布建客群階段，加上第1季淡季，產能利用率不高，使折舊攤提費用較高，所以造成第1季虧損。

華映有兩座6代廠，分別在台灣龍潭、福建莆田，兩座4.5代線都在龍潭，其中一條4.5代線轉型為實驗線。