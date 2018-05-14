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國巨陳泰銘：全球4大不確定 發展4大策略

2018-05-14 18:46中央社 台北14日電

國巨董事長陳泰銘。圖／聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。圖／聯合報系資料照
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國巨董事長陳泰銘表示，全球經濟產業仍有4大不確定因素，今年發展有4大策略。國巨擴大利基型車用工規產能規模比重，審慎執行必要性金融避險策略。

被動元件大廠國巨今天公布致股東營業報告書。國巨將在6月5日舉辦股東會。

觀察全球經濟局勢，陳泰銘表示，全球經濟與產業仍有諸多不確定因素，包括國際貿易仍有爭端、國際環境保護法規趨嚴、受匯率波動和升息影響、被動元件同業價格競爭等。

陳泰銘指出，國巨持續提升技術能力及遵循當地環保法規要求，審慎執行必要性金融避險策略，擴大利基型車用工規產能規模比重，優化產品和終端客戶組合，進一步帶動業績獲利成長。

展望今年，陳泰銘表示，國巨首先將持續擴增利基型產品比重，聚焦高單價和高毛利利基型產品，擴大車用電子、工業用產品、電源應用、雲端物聯網、人工智慧、虛擬實境/擴增實境等創新科技，持續優化產品與客戶組合，提升高獲利貢獻產品與客戶銷售比重。

其次陳泰銘指出，國巨要落實企業卓越營運，提供客戶整合性解決方案與服務；結合自動化物流與倉儲管理平台，提供全球物流服務；持續整合各事業單位及全球銷售網絡資源；推動自動化智慧生產及工業4.0創新應用。

再者，國巨要拓展產品創新組合，持續投入高階產品鄰近技術開發，尋找外部策略合作機會導入高價值新元件，精進品質管理流程。

此外國巨也要保持高效能組織運作，充分授權與培育管理人才，吸引並留用優秀人才，透過組織與流程變革創新，致力建構高效能組織。

國巨今天收盤價鎖住漲停913元，再創歷史新天價。若以國巨目前股本3.5億股粗估，市值達到3195.5億元。法人預期，國巨股價有機會挑戰千元大關。

觀察去年，陳泰銘表示，去年是國巨創新轉型爆發的一年，公司的合併營收、營業毛利、營業利益、稅後淨利和每股稅後純益，均創下歷史新高。

國巨去年獲利達新台幣66.56億元，每股稅後盈餘15.64元。國巨董事會擬每股配發股東現金股利15元，其中包含每股14.36元現金股利及每股0.64元資本公積，並加計股票股利每股2元，合計配發股利17元。

國巨今年4月自結淨利26.12億元，較去年同期大增583%，4月每股純益7.43元，較去年同期大增878%。

國巨第1季歸屬母公司業主淨利42.58億元，單季每股稅後純益12.15元。前4月自結獲利已達68.7億元。

法人指出，國巨4月單月自結獲利，僅次於今年第1季獲利，超越以往單季獲利表現；前4月自結獲利也賺贏去年、超越以往歷史年度創下新高。

展望今年營運，外資日前罕見出具報告指出，國巨可受惠被動元件強勁上升週期，預估今年國巨每股稅後純益可超過56.5元，明年上看66元。

外資預期今年國巨整體業績有機會突破480億元大關，可望較去年大幅成長45%到50%，續創歷史新高，業績和獲利有機會逐季成長。

國巨股利

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