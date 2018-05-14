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臨時授權爭議有解？ NCC命TBC即刻復播民視新聞台

雪崩式降價？ 一家4口周末玩墾丁5000元有找

臨時授權爭議有解？ NCC命TBC即刻復播民視新聞台

2018-05-14 13:58聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

NCC今天表示，民視新聞台與TBC系統台授權爭議，前因雙方對著作權授權文字理解落差，致TBC系統暫時停播民視新聞台。今(5月14日)「民視公司出具最新聲明，表明不追究TBC系統播出民視新聞台之著作權責任」。

NCC轉知TBC此聲明，並命TBC即刻復播民視新聞台。同時並命雙方應持續積極協商正式授權事宜，以維消費者權益。

TBC台灣寬頻通訊旗下的有線電視系統，因未獲授權日昨暫停播送民視新聞台訊號；該台...
TBC台灣寬頻通訊旗下的有線電視系統，因未獲授權日昨暫停播送民視新聞台訊號；該台畫面只剩下文字、跑馬燈公告「未免侵權，自5月4日凌晨起停止播送」。記者洪敬浤／攝影
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