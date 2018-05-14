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4G低價吃到飽成常態 電信業者5G不想搶快

2018-05-14 09:10中央社 台北14日電

中華電信祭出499吃到飽，門市出現大批人潮等候申辦。 圖／聯合報系資料照片
中華電信祭出499吃到飽，門市出現大批人潮等候申辦。 圖／聯合報系資料照片
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4G尚未回收就要推5G，是電信業目前最大隱憂。儘管全球進入5G競賽，台灣5大電信業者卻不想搶快，除了5G商業模式仍待探索，也憂心4G吃到飽低價成常態恐禍延5G時代。

不到一個月前，5大電信業者代表齊聚台灣通訊學會舉辦的研討會，儘管全球各國展開5G商用時程較勁，台灣5大電信業者卻對搶搭全球5G商轉早班車興趣不大，委婉表態「不會搶快」。

電信業者一方面認為，5G商業模式還在探索，發展動能尚不明顯，一方面也想問，「在價格戰的氛圍下，5G要何時才能回收？」

電信三雄9日開放全民限時7天申辦499元吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的搶辦風潮，儘管中華電11日宣布祭出3大策略加速申辦流程，龐大的申辦人潮還是無法及時消化，倘若電信三雄擋不住「民意」延長價格戰，將對產業帶來更負面影響。

本土法人認為，499吃到飽申辦熱潮對電信三雄來說，穩固市占率的策略意義，遠優先於犧牲短期獲利，但2020年後5G系統將進入正式商轉階段，國內電信業者將面臨另一波資本支出壓力。

4G資費價格戰連打數年，反映電信帳單金額的ARPU(平均用戶貢獻金額)一路下探，自2015年第3季跌破新台幣千元大關後就「回不去了」。中華電信第1季ARPU僅581元，台灣大哥大則為691元，遠傳電信為669元，均較去年減少，這次499吃到飽引爆空前申辦潮，初估5日下來，已有數十萬用戶搶辦，且吸引不少千元以上高資費用戶投靠，恐更進一步衝擊ARPU表現。

遠傳技術長饒仲華認為，4G尚未回收就要推展5G，是電信業目前最大隱憂。

業者進一步指出，3G時代，全台電信業總投資約新台幣2310億元，帶來1910億元營收，平均用戶投入成本約1萬906元；到4G時代，總投入資金飆高到3780億元，成本成長64%，但營收僅2050億元，平均用戶投入成本達1萬5826元。

這意味著電信業者的投資飆高，用戶數據量使用逐年增加，但卻沒有帶來等比例的收益。至於5G，一位不具名的電信高層私下坦言，「吃到飽價格戰不休兵，一定會禍延5G時代」。

業界人士分析，5G不只是頻寬加大、速度更快，關鍵在於應用，「但這些加值服務，真能吸引既有吃到飽用戶買單嗎？」在消費者早有「低價預期」的心理下，業者推出5G資費時，也怕面臨高價推不動，低價又傷本的窘境。

電信業者大打出手，坐收漁翁之利的當然是廣大的消費者，但消費者認為「賺到」之餘，也得憂慮業者網路建設若縮手，未來網路品質下降，購機補貼金額縮水，買手機會變更貴，甚至影響電信業者投資5G意願。

5G4G吃到飽

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