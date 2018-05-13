陸證監會准了 富士康FII最快月底A股掛牌

2018-05-13 01:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ／綜合報導



報系資料照片 分享 facebook 大陸證監會11日深夜近12日凌晨宣布，核准富士康工業互聯網股份有限公司（FII）首次公開發行（IPO）的申請。

外界預料，FII將在本月底、6月初左右在A股市場掛牌上市；令人意外的是，沒有按照慣例公布募資額度。

在大陸證監會的批文中，並未提及FII募集資金規模；儘管富士康沒公布募集額度，根據公司招股說明書顯示，擬募資人民幣272.53億元（約新台幣1,273億元），占其發行後總股本的10%。

3月8日，富士康IPO通過證監會發行審查委員會的審查，總共只花了36天時間；卻等了超過兩個月，直到本月11日深夜才取得證監會的核准批文。

《券商中國》報導， 按照慣例，每周五證監會都會發布新股批文，時間多集中在晚上8時至9時之間，但富士康的批文來得意外地晚；而且，證監會的訊息中並未提及富士康的募資金額，這是IPO重啟以來的沒有過的情況，十分罕見。

市場人士猜測，證監會選擇深夜宣布，是批文中未見募資額度而採低調做法。

富士康遲遲難以獲得批文，和其人民幣272.53億元的擬募資金額有關，募集資金過大、估值太高一直被業內認為是難以快速核發的重要原因。

市場人士指出，醫藥巨頭藥明康德比富士康先拿到IPO批文，很大程度在於「折價」上市，也就是募集資金規模大幅縮水。

4月16日，藥明康德在上證所網站披露首次公開發行股票公告，其IPO發行數量不超過1.04億股，預計募集資金使用額為人民幣21.3億元，較公司此前披露的57.41億元減少63%，計畫投資項目由十個減為四個。