中華電以戰止戰 重傷對手

2018-05-13 01:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳



中華電信強打全民適用499元吃到飽資費，引發申辦熱潮，雖然價格戰傷人傷己，但中華電信董事長鄭優打出這張牌，卻是一場輸面不大的賭局，營收不一定衰退，獲利應該會成長，但競爭對手得加碼留客，傷得很深。

499元方案對中華電信來說，從營收來看，優點是搶下對手用戶，招來攜碼（NP）用戶，缺點是自家高平均帳單（ARPU）用戶解約降轉499元，出乎中華電信預期的是連資費低於200元的低資費族群都出籠，要升級到499元。

業界分析，只要NP用戶及升級用戶比高資費用戶降轉的多，對中華電信營收不一定是壞事。

從獲利看，499元單門號方案本身就省下手機補貼及門市佣金，對獲利不是壞事，加上老客戶解約帶進的違約金，少部分為營收收入，多數為過去已付出去的手機補貼成本，因此會反應在成本減項，反而提升獲利表現，4月公教方案已在獲利有所貢獻，此次499熱潮更將反應在5月獲利表現。

檢視鄭優對今年中華電信行動業務的最大目標，就是持續「鞏固市占率」與「提升獲利率」，打出499元低價「以戰止戰」策略，是兼顧市占率及獲利率的作法，這個賭局，雖然傷己，但還在可控範圍，卻讓對手得付出更高代價，甚至傳出競爭對手對於想攜碼到中華電信的用戶，得拿出等值1,500元左右的優惠留客。