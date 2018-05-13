富士通論壇 秀AI應用

2018-05-13 01:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／台北報導



日本IT大廠富士通（Fujitsu）17日舉行「東京富士通國際論壇」，全球科技業從去年掀起的AI（人工智慧）熱潮，富士通也將於論壇中秀出AI在各行各業應用，此外，被譽為「下個世代運算工具」的量子電腦，相關技術預料也將成為論壇焦點。

「東京富士通國際論壇」是富士通年度最大科技論壇，也是日本IT產業科技風向球，今年以Co-creation for Success「共創雙贏」為主題，將於17、18日在東京國際會議中心舉行，預計吸引來自全球各地超過2萬名IT決策者和專家參與。

有別於歐美大廠強調AI在技術上的領先，身為日商的富士通重點擺在AI在各行各業的深度應用，具體體現在今年科技論壇，展出包含AI、先進科技、IOT（物聯網）及Hybrid it（混合應用IT產品）。

在去年富士通論壇上大搶風頭的機器人Robopin， 今年來台與全家超商合作，攜手開設概念店，富士通今年則把重點放在RPA（Robotic Process Automation）流程機器人上，強調該自動化系統在工作型態、商場以及各行各業的改變。