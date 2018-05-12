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中華電總座：短期促銷方案對獲利影響小

2018-05-12 01:55經濟日報 記者馬瑞璿／台北報導

499方案推出後，民眾瘋狂申辦，恐對中華電信ARPU（每用戶貢獻度）、獲利帶來影響；中華電信董事長鄭優表示，作為經營者，一定對股東負責，公司必須對營業競爭力作中長期考量，不能只考量短期，股價經常變化，中華電信不會特別顧慮，數位科技變化、提升技術能力，才是中華電信經營發展最急切的課題。

中華電信總經理謝繼茂表示，低於成本的價格競爭，對產業發展並不健康，但如果是為了短期業務競爭及回饋客戶，短期促銷方案仍有其價值，可平衡業務與競爭。

謝繼茂表示，此次499方案確實會小幅影響ARPU與獲利，但目前營運仍朝今年財測目標邁進，未做任何調整。

由於499是吃到飽方案，申請件數又多，許多網友擔心是否吃到飽人數過多，會影響傳輸品質，中華電信行動通訊分公司總經理陳明仕回應，中華電信2017年網路建設成長四成，今年以來投資網路建設最少會增加三成，中華電信不僅擁有最大頻譜、也擁有最多基地台，能提供非常好的網路品質。

499申辦人數過多，中華電信許多門市延長營業時間，勞工權益引起勞檢關注；鄭優回應，中華電信講究合法，這次突然湧入大量客戶，會設法改善這些現象，也已與工會溝通、說明。

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