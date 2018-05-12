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499申辦熱 中華電三招解人潮

2018-05-12 01:55經濟日報 記者馬瑞璿／台北報導

中華電信董事長鄭優（右二）、總經理謝繼茂（左二）昨針對「499方案」相關議題，向...
中華電信董事長鄭優（右二）、總經理謝繼茂（左二）昨針對「499方案」相關議題，向社會大眾報告與說明。 記者曾吉松／攝影
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中華電信祭出499吃到飽方案，引爆資費大戰，中華電信董事長鄭優昨（11）日親上火線說明，他表示，499方案申辦件數比預期熱烈，但短期促銷方案會遵守原則，不會延長辦理時間。

為紓解客戶申辦潮，將祭出門市業務分流、部分門市延長營業時間、擴大人力彈性調度三項措施加速辦理。

中華電信此次推出499方案，主要是希望「以戰止戰」，該方案將在5月15日到期截止，推出以來，門市天天大排長龍引起不少民怨，中華電信同時宣布周末加開門市營業，消化申辦人潮。

鄭優表示，經常性短期促銷並非中華電信樂見，低價競爭也不應是常態，中華電信過去這幾年相對保守，對同業低價競爭能忍則忍，「我想有些時候，人要有限度，也要從經營面做出反應，不希望這種情況經常發生，這麼競爭的市場，難免會有各自考量」。

鄭優指出，499方案一定會在5月15日截止，短期促銷方案不會延長。不過，話鋒一轉，他強調，中華電信其實不希望與其他電信公司「戰」，但如果別家電信業者要來跟中華電信「戰」，中華電信也會「戰」下去，未來特殊節日會考慮推出一些特殊優惠，希望偶爾讓用戶來一次小確幸，這也是經營企業時與客戶互動的好方式。

市場上許多人為老客戶抱不平，認為這些促銷方案嚴重影響老客戶權益，鄭優表示，中華電信理性考量怎麼做才是真正對用戶有益，不希望非理性競爭為產業帶來不利影響，老客戶並不是沒有其他選擇，只要綁約時間到期，也會有其他更優惠方案，「中華電信絕對不是刻意不照顧老客戶，絕對沒有這個意思」。

中華電信行銷處副總經理林文智指出，客戶較多的門市已確定會延長營業時間，也會因應實際狀況，有些地區周末本來沒有營運門市，會特地加開門市周末營業，例如花蓮門市原本營業時間是早上11時到晚上7時，經人力調度安排後，會把時間提前到早上9時開始營運，屏東地區則從早上8時半營業至中午12時，詳細資料會在官網公布。

經濟日報提供
經濟日報提供
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