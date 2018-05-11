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南航將在廣州白雲機場T2 提供程智慧化乘機服務

2018-05-11 18:40經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

自2018年5月19日起，在廣州白雲國際機場第二航站樓（T2）乘坐南航大陸內陸航班的旅客，將體驗到自助辦理值機、選座、托運行李，通過安檢直至登機的全流程智慧化服務。乘坐南航國際航班及兩岸航班的旅客，同樣可以體驗更為便捷的自助辦理值機、自助托運行李服務。

據悉，T2設置了120台自助值機、52台自助行李托運設備，旅客可通過自助設備辦理選擇座位、列印登機牌、行李托運手續（僅限常規尺寸行李）等服務。自助值機設備分佈在各值機區，旅客如果攜帶了需托運的行李，可前往值機區H、L，使用自助行李托運設備辦理托運手續；如果行李超重的話，大陸內陸航班旅客可在H區的設備上通過微信、支付寶等方式實現逾重行李費自助付費（僅限南航實際承運航班）。

南航表示，乘坐南航大陸內陸航班無行李托運的旅客，在線上值機後可在手機上生成二維碼電子登機牌，即可憑二維碼直接前往安檢。與之前不同的是，旅客在安檢後手機上的二維碼電子登機牌會被加注“安檢驗訖章”，隨後憑帶有安檢驗訖章的電子登機牌即可登機，不需要紙質登機牌或是在安檢打印紙質憑證。登機口支援為有需要的旅客列印登機憑條。除智慧化乘機服務外，南航還將提供網上查詢航班動態、預訂餐食、改簽、獲取航延證明、開具機票電子發票等服務。

截至目前，南航已在廣州、北京、深圳、上海等26個國內機場及兩個境外機場開通了電子登機牌服務，後續將進一步加大推廣力度，使電子登機牌服務覆蓋更多的境內外機場，同時在更多機場啟用電子“安檢驗訖章”。

如果需要到人工櫃檯辦理乘機手續，南航大陸內陸航班旅客可到E區、F區、G區辦理，國際（地區）及兩岸航班旅客可到P區辦理。南航頭等艙、公務艙旅客及南航金銀卡或天合優享會員，乘坐大陸內陸航班可到C區、D區相應櫃檯辦理，乘坐國際（地區）兩岸航班可到Q區相應櫃檯辦理。

5月19日起，在廣州白雲國際機場第二航站樓（T2）乘坐南航大陸內陸航班的旅客，將...
5月19日起，在廣州白雲國際機場第二航站樓（T2）乘坐南航大陸內陸航班的旅客，將體驗到自助辦理值機、選座、托運行李，通過安檢直至登機的全流程智慧化服務。　圖／南航提供
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5月19日起，在廣州白雲國際機場第二航站樓（T2）乘坐南航大陸內陸航班的旅客，將...
5月19日起，在廣州白雲國際機場第二航站樓（T2）乘坐南航大陸內陸航班的旅客，將體驗到自助辦理值機、選座、托運行李，通過安檢直至登機的全流程智慧化服務。　圖／南航提供
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