張綱維捐款母校清大 金額累計破千萬元

2018-05-11 15:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



樺福集團董事長張綱維今（11）日表示，他畢業於清華大學，不忘母校栽培，每年捐助獎學金、機票，近日更捐贈近900萬元與多名校友一同建立「清華實驗室」，累計捐贈金額破千萬。

張綱維於1990年成立樺福建設開發公司，2006年逐步跨足商場與育樂事業、投入高科技、文化創意與社會福利事業。2009年創立「樺福集團」跨國事業並陸續投資經營遠東航空、樺舍商旅、澎湖重光渡假村、北投五星級溫泉渡假村與遠行旅行社等。

為了感念母校的培育之恩，張綱維在2014年捐建清華大學「多功能體育館」外，每年也參與「清華大學旭日計畫」，協助弱勢、教育資源缺乏但具有潛力的學生，提供獎學金、機票補助。近期為了提供學生擁有更完善的學習環境，也與多名優秀校友一同捐建「清華實驗室」。

在揭牌儀式上，清華大學校長賀陳弘表示，清華大學不只有大樓、有大師、更有大愛，校友們的大愛綿長不絕，蓄積回饋而成為母校的大樓，這座實驗室見證了校友們對母校深厚的向心力。

張綱維致詞時表示，研究所的教育是訓練自己的邏輯思考能力，以及解決問題的能力，這也成為他在各行各業中成功的關鍵因素。